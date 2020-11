/ / “Cheché Abreu nunca estuvo grave"Esposa del cantante afirma que el intérprete de la "Negra Pola" está mejor .

Santo Domingo. «Cheché nunca estuvo de gravedad», así manifestó a Que Pasa la esposa del cantante Cheché Abreu, Elupina de Abreu, durante una conversación vía telefónica.



Estas declaraciones fueron ofrecidas a raíz de que trascendiera la información de que la covid-19 le había complicado varios problemas de salud al intérprete de La Negra Pola.



«Él no ha hecho ninguna gravedad, él está mucho mejor, y el doctor dijo que de seguir así es posible que sea trasladado a una habitación normal. Él no ha perdido el conocimiento, está comiendo muy bien y ya no tiene covid-19, pues le han hecho dos pruebas y han salido negativas», dijo la señora Elupina.



El músico dominicano, nacido en Manoguayabo, desde hace 11 días se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Rodríguez Santos, debido a complicaciones con su hipertensión y diabetes. Esta última enfermedad le ha provocado una falla en sus riñones por lo que está siendo dialisado.



“Agradecemos a las personas por la cadena de oración que han realizado pidiendo por la pronta recuperación de Cheché, y a las que han estado llamando para darle seguimiento a su estado de salud», expresó la esposa del director de orquesta.