Bad Bunny, positivo por la covid-19

San Juan (EFE)-. El artista puertorriqueño Bad Bunny ha dado positivo por la covid-19 razón por la cual no pudo participar in situ en los American Music Awards 2020, donde fue reconocido como "Artista Favorito Masculino - Latino" y "Álbum Favorito - Latino" por su disco "YHLQMDLG".Así lo informó este lunes la agencia de representación Lacoustyle en un comunicado en el que indica que por ello anoche su participación fue virtual desde su hogar en Los Ángeles (California), desde donde presentó la primera categoría Latina de los premios, "Artista Favorita Femenina - Latina".Inicialmente, estaba previsto que Bad Bunny cantara en directo su éxito mundial "Dákiti" junto a Jhay Cortez -tema que se convirtió en la canción número uno de las listas musicales a nivel mundial- "pero desafortunadamente, el artista confirmó que ha contraído el virus del covid-19 y tuvo que cancelar su presentación".Por otro lado, el artista urbano puertorriqueño ha sido incluido en el elenco y será uno de los productores ejecutivos de la película "American Sole", en cuyo grupo de productores se destacan el comediante estadounidense Kevin Hart y el baloncestista Chris Paul.Algunos actores que participarán en dicho filme son Pete Davidson, miembro del elenco del programa de televisión "Saturday Night Live"; O'Shea Jackson Jr, hijo mayor del legendario rapero estadounidense Ice Cube; Camila Mendes, y el rapero Offset.La película es dirigida por Ian Edelman, que ya ha tenido experiencia dirigiendo a otros actores puertorriqueños, entre ellos, Luis Guzmán, en el filme "Puerto Ricans in Paris" (Puertorriqueños en París).Se espera que Bad Bunny también destaque en su papel como invitado estrella en la tercera temporada de la serie de Netflix "Narcos: México". en la que interpretará al personaje de Arturo "Kitty" Páez, un miembro de la pandilla de Ramón Arellano Félix "Narco Juniors".El trapero será un joven rico de la alta sociedad que cae en un cartel.Esta tercera temporada estará ambientada en la década de los 90, cuando se comienza a globalizar el negocio de las drogas."American Sole" trata sobre dos jóvenes en sus veinte años, Davidson y Jackson, cargados de deudas de sus estudios universitarios, comienzan a vender calzado deportivo y cuyas ventas les proveen grandes ganancias alcanzando el "sueño americano