/ / / Anuel AA: “Ya no quiero ni cantar, ya me cansé de esta m….

Anuel AA publicó un enigmático video que despertó múltiples especulaciones entre sus fans. El reguetonero habló de las consecuencias de la fama, generó incertidumbre sobre su estado anímico y dejó la puerta entreabierta a la posibilidad de retirarse de la música: “Ya no quiero ni cantar, ya me cansé de esta m…”.

A través de un sample de Thank You de Dido (el mismo que popularizó Eminem en Stan), Anuel comienza “sin ti yo no me siento bien […] Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego lo ve […] Antes éramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared, de la soledad yo me enamoré…”.

El cantante publicó el video de poco más de dos minutos en su cuenta de Instagram, antes de su presentación en los Latin Grammy 2020. Sus palabras fueron entendidas como un desahogo. En ese sentido planteó cómo lo afecta el costo de la fama: “Hice un pacto por dinero, pero es mucho más el daño. En la vida se cosecha lo que se siempre […] He hecho cosas que yo se que son una decepción para mami pero ya ni vendo drogas, ahora estoy aquí en los Grammy.”

Sin dejar lugar a dudas, el portorriqueño habla de depresión y soledad, más allá del ostentoso mundo del reggaetón. Tras los rumores de separación de Karol G, ahora Anuel AA, dedicó la canción a su familia pero principalmente a su hijo. “Papi, tu amas más a tus fans que a mí”, dice una estrofa del tema relacionando una conversación con el niño.Play

Allí fue donde a través de su freestyle despertó una vez más los rumores de retiro de la música. “Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso retirarme porque más que sufre él”. A la vez continuó preocupando por su estado emocional: “Te mueres por los fans, pero vive deprimiéndote”. ¿Será un solo un desahogo? ¿Un descanso? ¿O la confirmación del final de su carrera?: “Ya no quiero ni cantar, ya me quiero retirar y nunca olvido el principio pero este es el final”.

El video publicado en Instagram estuvo acompañado con un emoji de un ataúd. Con más de 5 millones de reproducciones, cientos de miles de comentarios de usuarios le expresaron su cariño pidiéndole que no confirme las dudas que el mismo planteó. Además compartió la publicación en stories con la frase: “Ya me cansé de esta mierda”.

El artista se presentó en los premios Latin Grammy que se celebraron ayer por la noche en Miami. Allí le rindió tributo al cantante Héctor Lavoe. A su inicio volvió a hablar de la depresión, pero luego levantó el ánimo no solo con un ritmo caribeño, sino además con una frase esperanzadora: “La vida es solo una, no la desaprovechemos”.

Anuel dio a conocer su decisión a través de un tema que posteó en dicha plataforma. En el sorpresivo sencillo explica que su hijo no quiere que cante, quiere que esté con él y por eso piensa en retirarse ya que el pequeño es quien más sufre. “A veces saca los juguetes y me dice ‘hola’, le digo ‘te amo, pero esta canción no va a escribirse sola’. Me duele que otro hombre me lo esté criando. Las paredes hablan y los fanáticos esperando. Hay 30.000 personas pa’ verme cantando y me dice papi no te vayas otra vez, llorando”, manifiesta.

