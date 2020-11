/ / Ángel Rondón revela que exprocurador Jean Alain le propuso acuerdo para que mencionara “a dos o tres” del PRM en caso Odebrecht

SIN EMBARGO, SOSTUVO QUE éL SE NEGó Y DIJO QUE NO IBA A INVOLUCRAR A NADIE, PORQUE NO PAGó SOBORNOS









Santo Domingo, RD

Ángel Rondón, uno de los principales acusados en el caso Odebrecht reveló hoy que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, lo citó a su despacho donde le propuso hacer un acuerdo para que mencionara a “dos o tres” del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y dejar fuera a los demás involucrados en el expediente.

Las declaraciones de Rondón se produjeron durante la audiencia del juicio de fondo que se le sigue a los acusados en la principal red de soborno que se ha registrado en el país, que involucra la suma de 92 millones de dólares, que supuestamente pagó la compañía brasileña Odebrecht para obtener contratos en República Dominicana.

“Porque cuando él me dijo a mí, vamos a hacer un acuerdo, acusa a dos o tres del PRM y algunos, y yo le dije: No, yo no voy a hacer un acuerdo con lo que usted me diga”, dijo el empresario que le respondió al exfuncionario cuando le hizo la propuesta, tras citarlo en su despacho.

Sostuvo que el expediente en su contra fue instrumentado en base a lo que él mismo aportó sobre los contratos que había firmado con la constructora, luego de 16 años de servicio en la multinacional, donde fungía como su representante en el país y que al final de cada contrato, el ministerio público le agregó que los fondos recibidos fueron para sobornar a funcionarios y legisladores, lo que consideró una total falsedad.

Dijo que depositó ante el ministerio público una carpeta donde detallaba los proyectos que ejecutó, las transferencias, los valores, banco receptor, beneficiario final “y sabe lo que le sirvió al MP para fabricar el expediente de medida de coerción? Lo que yo le di, y sabe lo que hicieron, le agregaron al final de cada proyecto: Estos recursos fueron para sobornar a funcionarios y legisladores, eso es una falsedad, porque yo no dije eso”.

“Yo deposité todo lo de mi relación con Odebrecht, las transferencias que recibí, de qué banco, todo. Y eso sirvió para preparar el expediente en mi contra, como me decían, usted preparó cuchillo para su garganta”, sostuvo.

Explicó que cuando Jean Alain Rodríguez le dice que iba a someter a todos los que estaban “yo le dije noooo, tú no has sometido a todos los que dijo Marcos Cruz, (gerente general de Odebrecht en el país) y a parte de esos hay otros 28 en su delación y ellos los omitieron, y no solo que me metieron a mí, porque ellos me metieron, sino que él me dijo noo, yo tengo que meterlos a todos”.

“Porque siempre he dicho si esos que están aquí han recibido un peso mío que les mandó Odebrecht de soborno yo no estuviera aquí, porque yo me respeto, porque si yo tengo una prueba de que le di un cheque a cualquiera de los que están aquí, a Andrés Bautista a Víctor, yo digo no, nos jodimos, déjame ir al tribunal nada más”

Dijo que los acuerdos que le propuso el exprocurador no los aceptó, porque no iba a hacer un acuerdo acusando a nadie.

Sostuvo que no fue casualidad que a Marco Cruz lo sacaron del país en diciembre, “y usted sabe por qué sacaron a Marcos Cruz del país? Porque si hubiesen entrevistado a Marcos Cruz no lo dejan salir, Marcos Cruz no hubiese tumbado al gobierno de Danilo Medina, hubiese tumbado al sistema político nacional, porque si en el país hubo soborno Marcos Cruz lo sabe”. .









