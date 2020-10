/ / Wisin lamenta maltrato a la mujer en el reguetón y muestra su preocupación.

Por inmadurez, nuestras letras no estaban dirigidas a engrandecer a las mujeres”, dice el reguetonero puertorriqueño Wisin, quien lamenta que las letras del género urbano hayan promovido la violencia y el irrespeto hacia las féminas. Aun así, el conocido cantante confiesa no estar de acuerdo con la violencia hacia la mujer

por el incremento de feminicidios en su país.



“Al principio del boom del reggaetón por inmadurez (se hablaba así de la mujer), nuestras letras no estaban dirigidas a engrandecer a las mujeres en muchos aspectos y de los errores uno aprende; descubrimos que el verdadero poder lo tienen las chicas, qué bueno porque lo entendimos a tiempo. Hoy Natti Natasha, Becky G, Karol G y Jennifer Lopez representan lo que pueden llegar a ser millones de mujeres”.

El cantante de 41 años se muestra preocupado ante los feminicidios que afectan a Latinoamérica y en especial a Puerto Rico, donde 43 mujeres han sido asesinadas este año.



“La justicia en Puerto Rico debe ser más estricta con este tipo de casos, no puedo entender cómo hoy no se ha erradicado”.



Aunque Wisin considera que los medios de comunicación han tenido su parte de responsabilidad en la manera en la que se les ha cosificado a las mujeres, también está consciente que el problema viene desde casa y por ello considera que las familias también deben educar a los hijos.

Fuente listin diario