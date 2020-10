/ / Univision suspenden ‘Tu Cara Me Suena’ por contagios de covid-19. Ocho concursantes resultaron contagiados.

FLORIDA — Univision anunció el viernes la suspensión por tiempo indefinido de su nuevo show ‘Tu Cara Me Suena’ debido a que varios de los participantes del show se han contagiado de covid-19.



En un comunicado de prensa, la cadena dijo:



“Teniendo como base que lo más importante es la salud de los famosos y de todo el equipo que está involucrado en la producción de Tu Cara Me Suena, Univision tomó la decisión de poner en pausa el reality show hasta nuevo aviso tras los recientes casos de contagios por covid-19”, dijo la cadena.



Su conductor Rafael Araneda fue el encargado de hacer el anuncio en las redes sociales, “manteniendo la fe de que esta situación por la pandemia pronto se pueda normalizar”.

Araneda dijo en el programa “Despierta América” que “Univision ha tomado la decisión de tomar en pausa el programa hasta que la situación esté normalizada”.



‘Tu cara me suena’ se estrenó el 4 de octubre y desde entonces tres de los ocho concursantes resultaron contagiados.



La cantante puertorriqueña Melina León, el cantante colombiano Llane, la actriz mexicana Chantal Andere y su compatriota Sandra Echeverría son los que han reportado haber sido contagiados hasta ahora.



Univision acababa de lanzar el nuevo programa en el que estrellas de la farándula y la TV hispanas se transformaban para lucir y sonar como ídolos musicales por una buena causa

Fuente Chicago tribune