Temo:” Leonel nunca permitió que Díaz Rúa rindiera informe sobre manejo de finanzas del PLD”

Santo Domingo, RD

El presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, aseguró que es cierto lo declarado por el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, acerca de las solicitudes de auditoría enviadas a Leonel Fernández cuando dirigía esa entidad política.

"Más grave aún, durante 17 años nunca permitió que su secretario de Finanzas, Víctor Díaz (Rúa), le rindiera un informe sobre el manejo de las finanzas del PLD", dijo el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo a través de su cuenta de Twitter.

Montás agregó que al ex presidente Fernández se le enviaron tres comunicaciones para auditar los fondos de las elecciones de 2012 y 2016 y "no respondió ninguna".

El lunes el dirigente de la Fuerza del Pueblo manifestó su desconocimiento acerca de las auditorías que la Cámara de Cuentas quería realizar al PLD durante su gestión como presidente de esa entidad política.

El 8 de octubre el presidente de la Cámara de Cuentas expresó que el PLD fue el único partido que no pudieron fiscalizar en 2012.

La Cámara de Cuentas tiene la potestad por ley de auditar y fiscalizar las instituciones privadas que reciben recursos públicos y que además del PLD, tampoco se pudo fiscalizar en su momento al Colegio de Abogados.

Entre las atribuciones de la Cámara de Cuentas está requerir a la autoridad competente la aplicación de sanciones administrativas a los servidores públicos que no colaboren con el personal de la entidad para el adecuado cumplimiento de sus funciones, o que de alguna manera obstruyan el buen desenvolvimiento de las mismas