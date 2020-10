Presidente Luis Abinader: “China no puede tener inversiones en puertos, telecomunicaciones y aeropuertos en RD ” (video)

Santo Domingo, RD.

El presidente Luis Abinader defendió hoy que el gobierno chino no puede tener inversiones en áreas como las telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, que son las llamadas áreas estratégicas del país.

El mandatario dijo que República Dominicana tenía lazos y una relación especial con los Estados Unidos, que se entiende en los dos millones de dominicanos que residen en suelo norteamericano y también en que se trata de su principal socio comercial.

"Eso no implica que no tengamos relaciones comerciales con China", dijo el presidente dominicano esta mañana, al participar en una conversación con el Wilson Center, una organización no partidista que se define como un foro de problemas globales, investigaciones independientes y dialogo abierto.

"Si ellos quieren inversiones en áreas no estratégicas del país, pueden hacerlo", dijo el presidente en referencia a China, con quien República Dominicana firmó relaciones diplomáticas en mayo de 2018.

El mandatario dominicano dijo que con esos puntos y conceptos ha sido muy claro con el embajador chino en el país y también con la República Dominicana.

El mandatario dijo que las inversiones de china son bienvenidas pero insistió en que no pueden ser en áreas estratégicas.

"Las áreas estratégicas están bien definidas, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones. Estas son áreas que van sobre seguridad del país, a esas me refiero sobre áreas estratégicas para nuestro país", dijo el mandatario esta mañana.

