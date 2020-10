/ / Presidente Cámara de Cuentas revela le ofrecieron desde Rolex hasta viajes para tapar corrupción

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, expresó que en su gestión le ofrecieron desde relojes Rolex, hasta viajes y dinero para defender actos de corrupción, afirmó que el primer ofrecimiento que recibió fue un Rolex Presidential, de parte de un un ingeniero que hizo un hospital y se encontró con un desfalco de 17 millones de pesos.

“Te ofrecen desde rolex hasta viajes, te ofrecen de todo. Al principio me ofrecían, pero después no porque sabían yo no iba a transigir, y que yo de manera educada, le decía que yo no era de ese tipo de funcionarios, entonces después ya parece que se fue regando la voz, y ni canastas navideñas me daban”, agregó el funcionario.

Dijo que con respecto a las declaraciones que habían hecho algunos funcionarios incluyendo al presidente de la República Luis Abinader de que esa entidad respondía a intereses particulares y que en las auditorias no eran claros, expresó que es una percepción negativa, pero que nunca ha militado en ningún partido y que esa institución tiene independencia.

Durante la entrevista el funcionario añadió “Te podría decir que si yo me sueño lo que he pasado, no vengo”, dijo además “El tema aquí es que yo me he ganado muchas enemistades”.

Manifestó que lo que le dolería a los corruptos es que le quiten el patrimonio, no solamente ir a la cárcel.

En cuanto a la Oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio al Funcionario Público que es la encargada de certificar que la información que ofrecen los funcionarios en la declaración jurada de bienes, dijo que es un valladar debido a las trabas que se presentar para obtener las informaciones.

Expresó: “Tú le pides a la misma Superintendencia de Bancos, el superintendente nunca nos recibió, le pides el registro de títulos y siempre hay un valladar porque en este país el que no es primo, es amigo”.

La noche de este jueves Álvarez informó a este medio que renunciará a su cargo la próxima semana.

La reacción surgió luego de que el presidente Luis Abinader, acusara a los miembros de esta institución de responder a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), requiriéndoles renunciar a sus cargos.

«Particularmente estoy de acuerdo, si eso es favorable para el bien del país y allana el camino para que una nueva Cámara de Cuentas haga los trabajos, lo haré, de hecho redactaré mi renuncia en las próximas hora para presentarla al Senado la próxima semana» dijo el funcionario.

Álvarez expresó: «Nunca me apego a los cargos, ya que siempre he pensado que el servidor público está para servir, hasta donde le sea posible y si eso es la vía para contribuir al bien del país, como amante de mi país, lo hago con mucho gusto».

La declaraciones de Álvarez fueron ofrecidas en el programa El Despertador de Noticias SIN el pasado 18 de septiembre.

