” No estoy obligado trabajar con 140 directores regionales y distritales que son dirigentes PLD nombrados de manera ilegal”

Santo Domingo. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, dijo hoy que no está obligado a trabajar con 140 directores regionales y distritales que son dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y que además fueron nombrados de manera ilegal.

Manifestó que esos son los funcionarios que le representan en las dependencias del Ministerio de Educación en el territorio nacional.

“Un director regional es como el ministro de Educación en su demarcación”, expresó durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, en Color Visión, canal 9.

“Lo que a mí se me pedía es que gobernara en este momento, yo y además de mí, 140 dirigentes del partido que había salido del poder”, precisó el funcionario estatal.

“El sistema educativo en la República Dominicana lo dirigen 141 personas. Un ministro de Educación que lo nombra el presidente de la República, 18 directores regionales que los nombra el ministro, 22 directores de distritos que también los nombra el ministro”, insistió.

Fulcar salió al frente a las críticas en torno al nombramiento de 122 directores de distritos que sustituirán a los que fueron nombrados en el gobierno que presidió Danilo Medina.

Lucha de tendencias

“El tema es que, desde ese propio partido se había declarado ilegal la designación de esos funcionario”, indicó.

Expresó que el nombramiento esos directores regionales y de distritos escolares fue producto de la lucha interna que se produjo en el PLD por la candidatura presidencial de esa entidad política.

Indicó que, en el Ministerio de Educación, la escenificaron los aspirantes a la nominación presidencial Melanio Paredes, Andrés Navarro y Carlos Amarante Baret, los tres profesores y ex ministros de Educación.

“Navarro, que era el menos influyente en el sector educación del PLD, no tenia cómo sustituir, cancelar a 140 dirigentes de su partido cuando iba a ser precandidato presidencial y él creó una figura que no existe en la Ley General de Educación y, mediante esa figura, que llamó Proceso Competitivo, designó a esas 140 personas. Y los otros quedaron ahí a un lado, sin funciones, sin hacer nada”, explicó.

“Esa decisión fue atacada en los tribunales de la República por otro dirigente del Comité Central del PLD, el diputado Eduardo Hidalgo, entonces presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP)” añadió.

Se desliga de lucha

Fulcar dijo que esa fue “una lucha interna entre tendencias y yo no tengo, por necesariamente, que cargar con algo que además de ilegal es el producto de una lucha de la que nosotros no fuimos parte”.

Destacó que a pesar de eso no ha cancelado a esos ex directores, no los ha trasladado ni les ha bajado sus salarios.

Manifestó que esas personas están trabajando en el “Plan de Educación para Todos Preservando la Salud” y están desempeñando una labor útil para el sistema educativo del país. “Están trabajando aceleradamente con nosotros y no hay ningún conflicto. con ellos”, afirmó Fulcar.

SOYDEMAO.COM - NOTICIAS