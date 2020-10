Luis Abinader sobre caso de Kimberly Taveraz: “Lo de ella, no fue en este gobierno”

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader rompió el silencio sobre el caso de la ministra de la Juventud en licencia, Kimberly Taveras tras ser entrevistado por Alicia Ortega en su programa "El Informe".

A ser cuestionado sobre la ministra, el mandatario dijo que ella está "suspendida", pero puedo aclaró en licencia, hasta que las autoridades investiguen.

"No hay un caso de corrupción que haya afectado la gobernabilidad y cuando lo ha habido, hemos actuado y vamos a seguir actuado. La diferencia con este gobierno, es que este gobierno escucha, actúa en consecuencia"…. el caso de la ministra, interrumpe Alicia….bueno, ella renunció….bueno, no ha renunciado dice Alicia. "Ella tomó una licencia hasta que se investigue, dependiendo lo que salga en la investigación, pues ella va a actuar, pero no fue en este gobierno que se hizo…", respondió Abinader