/ / Empresa rusa se atribuye logo de la marca país

Santo Domingo, RD.

El logo que identifica la estrategia “marca país” de República Dominicana se ha convertido en uno de los principales temas de conversación en redes sociales. La polémica ha surgido por acusaciones de plagio del logotipo, que se ha visto respaldada por un creativo ruso, de nombre Ivan Bobrov, que asegura haber producido la marca en el año 2014. Bobrov dice que ese logo no fue vendido ni puesto a disposición de ningún intermediario, por lo que resultó sorprendido ante las informaciones de que República Dominicana lo utilizaría como su insignia en su estrategia de promoción internacional. Este es el mensaje completo que ha publicado el creativo en su cuenta en la red social.

Palabras de quien se atribuye el logo:

Ojalá pudiera hablar español hoy. Guau. Soy el autor de este logotipo K de 2014 y una persona sencilla originaria de una pequeña ciudad de Rusia. Tengo docenas de mensajes directos en este momento de buena gente de República Dominicana y la misma cantidad de correos electrónicos. En primer lugar, muchas gracias a todas las personas que me enviaron la información y me apoyaron en este caso, eso significa mucho segundo, nunca he participado en ese proceso de creación de marca de país y el logotipo nunca se vendió en ningún stock. galerías (nunca hice eso con ninguno de los logotipos que he hecho). Todavía no estoy seguro de cómo reaccionar en esta situación, mi vida ya es bastante compleja en estos tiempos locos de la pandemia. Pero cuando obtenga más información, inmediatamente mostraré una actualización aquí.

Use Facebook to Comment on this Post

SOYDEMAO.COM - NOTICIAS