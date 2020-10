/ / Danilo responderá el domingo imputaciones de corrupción hizo presidente Luis Abinader

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) responderá el domingo “las graves imputaciones” de corrupción que le hizo anoche el presidente Luis Abinader.

El partido opositor dijo que las acusaciones del jefe del Estado serán respondidas por el expresidente Danilo Medina y por el presidente del partido, Juan Temístocles Montás, durante el acto de apertura de su IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina.

La actividad tendrá lugar a partir de las 10:00 de la mañana, en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El discurso de Abinader “contiene acusaciones de tipo político que motivarán la intervención de la dirección política, que tiene un escenario ideal para hacer referencia a ellas”, precisó el PLD, a través de su Dirección de Comunicaciones.

Duras acusaciones

El presidente Abinader acusó anoche a la alta dirección del PLD de instaurar un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad, con la complicidad de la Cámara de Cuentas.

Dijo que esa “entramada corrupta”, encabezada por el expresidente Danilo Medina, sumió al país en una crisis cuya magnitud aún no es cuantificable, porque cada día son descubiertas nuevas modalidades de corrupción implementadas en perjuicio del pueblo.

Los pronunciamientos del jefe del Estado están contenidos en su discurso de anoche, a través de una cadena de radio, televisión y plataformas digitales.

“Como ven, fuimos azotados por la pandemia de la corrupción y la impunidad mucho antes de la propagación del coronavirus”, dijo.

Agregó que “la alta dirección del PLD y funcionarios de la pasada administración, responsables del mayor régimen de impunidad y corrupción, no tienen autoridad moral para criticarnos”, dijo en referencia a las ejecutorias del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en solo mes y medio en el poder.

Pide la renuncia

El Presidente pidió la renuncia de los miembros de la Cámara de Cuentas, tras acusarla de complicidad con los actos de corrupción del gobierno anterior.

“Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros. Ya deberían haber renunciado”, dijo.

Afirmó que la Cámara de Cuentas, responsable de auditar las instituciones del Estado, nunca cumplió cabalmente con esa responsabilidad.

“Le hemos solicitado que lo hiciera ahora, pero en ningún caso ha accedido. Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD”, precisó el mandatario.

Contratará abogados

Abinader prometió que los actos de corrupción del pasado gobierno no quedarán impunes.

En tal sentido instruyó a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo “a contratar de manera inmediata a abogados idóneos para que representen los intereses del Estado en las acciones tendentes a recuperar el patrimonio sustraído y exigir las indemnizaciones por los daños causados”.

“Se hará justicia. No creemos en el circo de la persecución sin fundamento”, acotó.

