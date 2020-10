/ / Covid y “¡fiesta, mañana gallo!

Por Bienvenido Carmona

Volvamos al tema del permiso para las peleas de gallos, porque la vaina no está clara… Lean lo que dice el comunicado de Miderec: “Este Ministerio de Deportes y Recreación no tiene objeción para estos fines (las peleas de gallos), siempre y cuando se cumpla con el protocolo establecido por el Ministerio de Salud para el cuidado y prevención del COVID-19 de nuestros ciudadanos”…





¡Explícame Bienvo Rojas, porque como tú eres el experto en esos animalitos ¿es que ellos son más comedidos que los otros “atletas”, porque a ellos les dan permiso y a los que hablan, oyen y entienden no?… Porque si es que los “atletas” con espuelas son más comedidos que los que hablan y oyen esto se fuñó…





Pero, y aquí está el bendito pero, además, si se cumplen los protocolos ese “deporte” no tendría gusto… Y es que el permiso deja claro que las “carteleras” serán sin público y que hay que guardar el protocolo… Y en esa parte es que se crea la intriga, porque ¿eso significa que los “atletas” de ese “deporte” tendrán que usar mascarilla, lavarse las patas y no atacarse para guardar el distanciamiento físico?… No entiendo, pero ¡cuidado si me contestan, que es tonta!… LeBron siempre juega con el cuchillo entre los dientes y a los atletas así casi todos los rivales les resultan mantequilla…





Esto es porque hay gente, por suerte son los menos, que viven buscándole “periquitos” y en vez de disfrutar su juego y ver el vaso medio lleno, les hacen caso a la mezquindad y lo ven medio vacío… Que pena que haya gente así… ¿Quiere decir entonces que el lanzador Shane Bieber podría ganar también el MVP, pero ningún bateador, sin importar lo que haga, puede ganar el Cy Young? Por mi madre que no entiendo… Denle su Cy Young, que se lo ganó, pero no jodan tanto.

