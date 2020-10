SANTIAGO.- Los artistas urbanos Shelow Shaq y Musicólogo, así como los músicos de Omega, fueron detenidos este sábado en el municipio de Tamboril, tras ser sorprendidos por agentes policiales y representantes del Ministerio Público cuando amenizaban una fiesta clandestina en una residencia privada, violando el toque de queda y el distanciamiento físico.

En dicha intervención policíaco-judicial no pudo ser apresado Omega porque, de acuerdo a versiones de algunos de los asistentes, no había llegado al lugar, aunque igual suerte no corrieron sus músicos, quienes fueron apresados.

Al ofrecer detalles del operativo, el fiscal titular de este distrito judicial, magistrado Francisco Núñez, precisó que la fiesta se desarrollaba en una casa ubicada en la carretera que comunica las comunidades de San Víctor con Canca la Reina, en Tamboril, propiedad de un hombre identificado como Ariel Morillo.

El fiscal Núñez aseguró que tanto Shelow Shaq como Musicólogo y los músicos del merenguero Omega deberán pagar una multa por violar el toque de queda establecido por decreto durante la pandemia de coronavirus.

Además de la detención de los artistas y músicos, las autoridades decomisaron el sistema de amplificación y otras propiedades utilizadas en la fallida fiesta.

La semana pasada, el presidente Luis Abinader emitió dos decretos, uno que prorroga el estado de excepción y otro que agrega otros 25 días al toque de queda.