Antonio Marte pide a quienes renuncien al "barrilito" que se lo den a él "para dárselo a los pobres

El senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, volvió a referirse al polémico tema del "barrilito" en la sesión de este miércoles, dejando clara la posición de que para su provincia es necesario.





Marte tiene una asignación de 619 mil pesos por concepto de fondos de gestión provincial senatorial ("barrilito").





Dijo que son "dos pesos que tienen" para alquilar locales, que hay provincias donde no existe una ambulancia, que al que se muere hay que darle la caja, el saco de arroz, y que existen lugares donde hay que comprar medicinas, transportar a personas y gastar en combustible.





"Yo no lo he visto el barrilito, a mi mano nunca ha caído un peso de eso", aseguró, haciendo alusión de que con él "mejor hay compromisos" porque lo recibido, entre otras cosas, ha sido para equipar tres oficinas de su provincia, porque el senador que estaba no dejó nada.





Pidió a todo el que renuncie al "barrilito" que se lo entregue a él para dárselo a los pobres.





"Todo el que renuncie (al barrilito que) lo mande a la provincia mía que bien que lo necesito para dárselo a los pobres", enfatizó.





Explicó que en su provincia no hay empleos, "la gente no tiene empleo. Yo soy claro con mis cosas para que estemos claro en eso".





El senador también hizo referencia al tema de los fondos de pensiones (AFP), asegurando que este es un tema que le preocupa.





"Quiero hablar de los fondos de pensiones, y no lo entiendo, eso es un dinero de los trabajadores que han ahorrado ese dinero que son de ellos", dijo.





Agregó que no cree que ese tema llegue al Senado si ese dinero lo tienen los bancos.





Al "barrilito" han renunciado Eduardo Estrella, presidente del Senado y representante de Santiago; Antonio Taveras, senador de la provincia Santo Domingo; y este miércoles hizo la renuncia Faride Raful, del Distrito Nacional, luego de las presiones y críticas que recibió por parte de electores