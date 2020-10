/ / Abogados de Kimberly Taveras: Se reservó su derecho a declarar hasta que no se diga la imputación precisa

Santo Domingo.- Los abogados de la ministra de Juventud en licencia, Kimberly Taveras, manifestaron que la funcionaria se reservó su derecho a declarar hasta que no se diga la imputación precisa.

Dijeron que en ningún momento Taveras se negó a ser cuestionada por el Ministerio Público y el magistrado Wilson Camacho.

“En la tarde de hoy él (Camacho) declaró que la ciudadana Kimberly Taveras utilizó y se escudó dentro de su derecho de defensa de no declarar para no probar el origen lícito de sus bienes, cosa que no se corresponde con la verdad”, expresó durante rueda de prensa el abogado Francisco Manzano, quien fungió como vocero de la defensa.

Manzano dijo que acudieron a la cita que le hiciera la Procuraduría donde depositaron 37 documentos en los que, según dijo, se justifica la procedencia de los fondos de Taveras.

“Nosotros queremos dejar claro de que el hecho de que una ciudadana por un asunto meramente técnico decida que sus abogados se manifiesten sobre la declaración jurada que ella ha realizado, y que es su declaración, no indica de modo alguno de que ella se haya negado a declarar”, manifestó el abogado.

