/ / A Cardi B histérica ante la detención de su pareja Offset este fin de semana. La detención fue muy breve y fue puesto en libertad.

La discreción no es una característica que defina a Cardi B ni a su marido Offset, y a la vista está con lo que acaba de ocurrir.



El rapero fue detenido el pasado fin de semana mientras conducía su vehículo, una detención que retransmitió en vivo a través de Instagram. La policía obligó al rapero a salir de su coche para esposarlo mientras era apuntado con una pistola.La reacción histérica de Cardi B, quien no dejó de gritar a los agentes, demuestra la tensión que se vivió durante el momento.



Ocurrió el sábado en una marcha de manifestantes en favor de Donald Trump en Beverly Hills (California). Offset transmitía en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17,5 millones de seguidores, lo que ocurría en las calles desde la tranquilidad de su coche.



De repente, la grabación se ve interrumpida por unos agentes de policía que desde el exterior le piden que salga del vehículo.Offset se negó aunque finalmente tuvo que apearse del coche. ¿La razón? La policía le acusó de ir apuntando con armas a los manifestantes con los que se había ido cruzando.



Indica el portal La Vanguardia, que en el momento en que Offset bajó de su coche la policía le apuntó con una pistola y fue esposado a pesar de no haber hecho nada y de no llevar ninguna arma consigo. Ese es el argumento que esgrimió Cardi B cuando bajó del coche para defender a su esposo.



La cantante, al ver que Offset, su marido y padre de su hija Kulture, estaba siendo detenido sin motivo alguno, se encaró a la policía con gritos histéricos pidiendo que le dejasen en paz. “No voy a ir a ningún sitio. Es mi marido.¡Es mi marido! ¿Por qué le estáis apuntando? No va armado”, chillaba Cardi B sin parar.



Tal y como muestran las imágenes difundidas por algunos medios de comunicación, Cardi B, vestida de naranja, es sujetada por los brazos por alguien que está detrás de ella mientras grita sin parar a los agentes de policía que tiene delante.



La detención de Offset fue muy breve y fue puesto en libertad, pero el mal rato que pasó tanto él como Cardi B y sus seguidores en redes ha quedado grabado para la posteridad.