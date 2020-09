/ / Zoila Luna rompe el silencio sobre si le interesa trabajar en el Estado.

Luego que la humorista Cheddy García propusiera a la comunicadora Zoila Luna para dirigir la Comisión para dirigir la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, la también locutora respondió si está interesada o no en trabajar en el nuevo Gobierno.



A través de Twitter la anfitriona del show radial Solo para mujeres habló con la claridad que le caracteriza al respecto.



“No me interesa trabajar en el Estado. Tengo un objetivo muy claro en este momento y no pretendo apartarme de él. Las posiciones del Estado no están hechas para mí, o yo no estoy hecha para trabajar en el Estado”, reseñó la también psicóloga.



Que la pongan ahí, para romper toda esta basura toxica.... ya que algunos hombres no pueden, que gobiernen las mujeres”. No soy su amiga personal, pero valoro su temple y fuerza para enfrentar a este flagelo que nos han querido vender como música actual y contemporánea, creando falsos ídolos de barrio”, escribió la humorista.

En una publicación realizada en Instagram, y que causó un revuelo en la red social, Cheddy acompañó la propuesta con la imagen de la anfitriona de Luna.\