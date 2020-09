/ / PLD reclama a Abinader y su Gobierno que cesen las denuncias irresponsables en contra de funcionarios de la pasada gestión

Santo Domingo.- El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró este domingo la convocatoria a su Congreso Ordinario para iniciar en octubre próximo, y a unanimidad decidió designarlo como IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina.

Bidó Medina, miembro fundador del Partido de la Liberación está retirado de la actividad política y se le otorgó la membresía advitam a ese organismo de dirección del PLD.

La información sobre la designación del próximo Congreso peledeísta la ofreció Temístocles Montás, presidente del PLD, al finalizar el encuentro que se extendió desde las 9:20 de la mañana hasta las 3:20 de la tarde cuando se hizo un resumen a los representantes de los medios de comunicación de las conclusiones y decisiones a adoptadas.

La reunión se desarrolló con 32 de los 35 miembros con las excusas de Reinaldo Pared Pérez, secretario general, José Ramón (Monchy) Fadul y José Tomás Pérez.

En la línea frontal de la amplia mesa ubicada en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD estaban presentes, el ex Presidente de la República, Danilo Medina, el Presidente del PLD, Temístocles Montás, Margarita Cedeño, ex vicepresidenta de la República y Gonzalo Castillo, ex candidato Presidencial del PLD y de los partidos aliados en los pasados comicios.

Durante el inicio de la reunión, a sugerencia de Julio César Valentín, se hizo un tributo y reconocimiento con un minuto de silencio a José Oviedo Landestoy (el Gordo Oviedo), subsecretario de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PLD, quien falleciera el pasado viernes

“Solicito un minuto de silencio en memoria del querido amigo, gran revolucionario y hombre público José Oviedo Landestoy (el Gordo Oviedo)”, expresó Julio César Valentín, titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PLD, propuesta que se acató colocándose de pie todos los asistentes al encuentro.

En este momento se inició el desarrollo de la agenda con el punto de informes, ofreciendo detalles del encuentro que sostuvo el Presidente Luis Abinader con la dirigencia del PLD.

Pendiente del noveno Congreso se quedó la designación de la comisión organizadora y otros, temas que se tratarían en una próxima reunión convocada para el domingo 13 del corriente septiembre

Ex legisladores son miembros del Comité Central

El Comité Político decidió mantener la membresía en el Comité Central a los ex diputados y ex senadores, que culminaron sus responsabilidades legislativas en agosto pasado.

“Los ex diputados y ex senadores seguirán siendo miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana” explicó Montás al resumir las conclusiones de la reunión de este domingo.

Asimismo se oficializó el ingreso a ese organismo de dirección de aquellos diputados o diputadas y senadores electos en los pasados comicios, que no pertenecían a ese organismo.

Que cesen las denuncias irresponsables

Advirtiendo sobre una serie de denuncias irresponsables que se realizan desde diferentes instancias del actual Gobierno, el PLD reclamó de la gestión que preside el Presidente Luis Abinader, que cese dicha campaña y que si se tienen documentaciones que avalen las denuncias que han hecho pública, que procedan como lo ordena el debido proceso de Ley.

“El Comité Político del PLD decidió, después de un amplio debate sobre diferentes aristas del tema, exigirle al Presidente Luis Abinader y a su Gobierno que cese la campaña de denuncias irresponsable contra antiguos funcionarios de la gestión que presidió el compañero Danilo Medina”, dijo Montás, al resumir lo tratado al final de la reunión en compañía de Melanio Paredes, Francisco Javier García, Cristina Lizardo y Radhamés Camacho.

Precisa el Comité Político, tal y como lo informó el Presidente del PLD, que si se tuviera documentaciones de las denuncias a todas luces irresponsables, “que se proceda a someter a la consideración de la justicia, pero que no se juegue con la reputación de personas, con denuncias de las que no se tiene asidero para sostenerla”, dijo.

“El Comité Político del PLD le exige al Presidente Luis Abinader y a su Gobierno que cese la campaña irresponsable que vienen presentando a la opinión pública sin fundamento y justificación contra antiguos funcionarios del Gobierno” explicó Montás tal y como se reseña en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Denuncia parcialidad del TSE con el PRM

Teniendo de base decisiones sin fundamento del Tribunal Superior Electoral, el Comité Político del PLD advierte sobre la posición parcializada del tribunal de elecciones a favor del PRM

“Esa postura se evidencia en el despojo de diputados del Partido de la Liberación Dominicana luego de estos tener incluso la certificación de legisladores electos por parte de la Junta Central Electoral” denuncia el PLD citando los casos de despojo de una diputación de Barahona y otra en San Cristóbal.

Se responsabiliza de esa situación al Presidente del TSE, Román Jáquez, “ a quien acusamos de una postura parcializada y alejada de su condición de árbitro”.

Advierte que Jáquez lo que busca es que se le tome en cuenta para ser presidente de la Junta Central Electoral. “Puede tener la seguridad que desde ahora tendrá la objeción militante del PLD”, explicó Montás.

“Hemos acogido de buena manera la propuesta del Presidente Luis Abinader de que los miembros de la Junta Central Electoral se escojan por consenso, pero en el caso de Román Jáquez, no hay consenso al igual que una gran arte de los miembros del Tribunal Superior Electoral, porque han actuado de manera parcializada, tratando de hacerle cara bonita al PRM para las posiciones pendientes de elección-

