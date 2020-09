/ / Ministro de Hacienda dice no encontró dinero para cubrir programa FASE hasta diciembre

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, aseguró este lunes que, a su llegada a esa institución, no encontró los miles de millones de pesos anunciados por el expresidente Danilo Medina para cubrir los programas sociales utilizados para socorrer a los empleados formales e informales afectados por la pandemia del coronavirus.

«Yo siquiera que me dijeran donde fue que dejaron ese dinero cubierto hasta final del año, porque yo no lo he encontrado», dijo el funcionario.

Vicente señaló que recibieron un Estado limitado, con atrasos en los pagos de esos planes sociales, por lo que tubieron que hacer un sinnúmero de gestiones para cumplir con el compromiso.

«Cuando asumimos el gobierno habían ciertas limitaciones financieras, cuando asumimos el 17 aún el pago del 7 de agosto de FASE no se había hecho. Tuvimos que hacer todas las gestiones en dos días para despachar esos pagos», señaló Vicente durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.

Se recuerda que el 26 de junio pasado, cuando el expresidente Danilo Medina aún estaba al mando del Estado, reveló que de los 150 mil millones de pesos aprobados por el Congreso Nacional al presupuesto complementario para atender el gasto público que ocasiona la crisis por el COVID-19, el Gobierno estaría dejando a las nuevas autoridades que se juramentaron el 16 de agosto, más de 100 mil millones de pesos.

“A pesar del enorme esfuerzo presupuestario que esta situación supone, porque se combina un descenso de los ingresos del Estado con un aumento de las erogaciones; nuestro Gobierno está actuando con la máxima responsabilidad», dijo Medina en aquella ocasión.

En marzo pasado, el Gobierno del exmandatario Medina creó el Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados (FASE), con la finalidad de apoyar de manera transitoria a los empleados formales elegibles con una transferencia monetaria no condicionada, a fin de que tengan los recursos para mantener un consumo básico.

Originalmente, este plan solo estaría vigente durante los meses de abril y mayo, sin embargo, la propagación del coronavirus en la República Dominicana, ha provocado que se extienda por lo menos hasta diciembre del presente año. Hasta el momento las autoridades no han informado sobre una posible extensión de este programa en el 2021.

FASE 1 y 2, Quédate en Casa y Pa’Ti son los programas establecidos por el gobierno para mitigar la crisis económica generada por el COVID-19, enfermedad que ha cobrado la vida de 2,047 en el país según el último informe del Ministerio de Salud Pública.

