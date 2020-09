Hoy, con absoluta independencia, transparencia y plena libertad, publico mi declaración jurada de bienes, no de males, que de eso, aunque quisiera, no podría escribir una palabra. No me referiré a los bienes materiales e inmateriales, de los que muchos deben informar sin maquillaje y con la verdad a la Dirección General de Impuestos Internos y a la Cámara de Cuentas.

De estos tipos de bienes no me preocupo, aunque por un asunto de sobrevivencia debo ocuparme. No me sobran ni me faltan. Y como siempre están ahí, si los necesito trabajo para adquirirlos. Y de lo que puedo disponer, en esencia, no todo es mío, porque he aprendido que solo se tiene lo que se comparte y que lo demás estorba, toma un espacio que puede ser habitado por la paz. Inicio con la declaración de bienes que me satisface.