Santo Domingo. Aunque asegura que no ha sentido la tregua de los 100 días que otorga la oposición a los nuevos gobiernos, el presidente Luis Abinader dice estar preparado para las acciones de sus adversarios políticos.

El mandatario consideró que la oposición es conveniente para cualquier régimen democrático.

"Yo no he notado la tregua, no la he sentido", precisó al participar en el

del periódico

que conduce su director Adriano Miguel Tejada.

Abinader enfatizó que su equipo está preparado para cualquier acción de oposición, por ser necesarias en toda democracia.