/ / / "! La polémica de niños bailando en las redes sociales salpica a "Despierta América"

Por Luisanna Carrasco-listin diario

Picoteando el Espectáculo

La polémica de niños y niñas bailando sobre canciones de letras consideradas para adultos salpica a "Despierta de América", que se transmite por Univisión. Su concurso “Mi hijo es un artista” armó un avispero entre los miles de seguidores del programa televisivo y es que en el video promocional aparece una niña de unos cinco años cantando con micrófono en mano, mientras la canción “Ay dios mío”, interpretada por Karol G, se escucha de fondo.



La exposición de la niña indignó a muchos en el post publicado en el Instagram de "Despierta América", que sostienen que ese tipo de canciones no debería de ser bailada o cantada por menores de edad.



El usuario @LauBokan escribió: “Luego se quejan de que las sociedades nuevas no aportan nada. Una nena de esa edad cantando esas canciones tan denigrantes. Despierta América debería tener un filtro para estas cosas en donde no se permitan canciones o letras de este tipo”.



Otro seguidor de la cuenta, @Ileana2676 también señaló: “No canciones apropiadas para los niños”.



@sophiadepaula2181 fue otra de las que se indignó bastante al ver el corto y se los dejo saber en su cometario: “¿Con qué necesidad exponen así los niños? Si tiene talento cultívalo, ponlo a estudiar música, pintura, teatro, artes plásticas, danza, canto, poesía etc, pero ¿hacer tik tok? Y no es que no puedan divertirse con escenas de acuerdo a su edad”.



Mientras que el usuario dominicano @instaanews1oficial, comentó que si el video lo habrían subido alguien de República Dominicana ya estarían presos, lo que desato dimes y diretes entre varios usuarios.



“En RD lo meten preso”, escribió @instaanews1oficial. Enseguida el comentario fue respondido por 25 personas, entre ellos @Lizmary 01, quien escribió que ya no hay libertad para disponer de que se puede hacer con los hijos.



“Cierto porque ya uno no puede ni subir un video o una foto de un hijo de uno sin que el entremetido no opine y etiquete a Conani o a la Policía “, posteo la joven en la publicación.



Otro de los seguidores que no está de acuerdo con el video es @Claudia Maricela, quien posteó “que ejemplo le estamos dando a nuestros niños, es una niña!!! Debería de estar cantando canciones apropiadas para su edad”, escribió el usuario bastante molesto.



En República Dominicana existe un debate sobre la exposición de menores edad bailando de manera sensual en videos que exponen sus padres y hasta artistas en las redes sociales.



Hace dos semanas, el exponente urbano fue detenido y acusado por la Fiscalía de exponer varias niñas bailando el "challengue" sobre la canción “¿Y qué fue?”.



Don Miguelo permaneció tres días detenido en San Francisco de Macorís, al nordeste del país, hasta que un tribunal lo descargó, pero le impuso presentación periódica ante el Ministerio Público.



En otro caso, la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescente dispuso abrir una investigación en torno al caso de “Mami Jordan”, raíz de un video que circuló en las redes sociales, que muestra a la instagramer bailando de manera inapropiada con su hijo, en presencia de su hermanita.



En la investigación también forma parte la Fiscalía de Santo Domingo Este que atendió la denuncia ciudadana de usuarios que calificaron el material audiovisual como "pornografía infantil" e "incesto".



+ Letras de las canciones Urbanas

Paralelo a la polémica sobre niños y niñas bailando de manera sensual en redes sociales, desde hace varios días algunos artistas y comunicadores reconocidos del mundo del arte y el espectáculo han armado una controversia en cuanto a las letras de la música urbana se refiere.



Las declaraciones de Cheddy Garcia pusieron al género urbano sobre el tapete nuevamente, a través de su cuenta de Instagram la actriz y humorista dominicana insto a los exponentes del género urbano a cambiar sus letras y abstenerse de utilizar un lenguaje explícito y obsceno.



“No es un problema personal en contra del género, yo critico la pleberia, tu puedes usar el doble sentido, siempre se ha usado, Juan Luis Guerra lo usó, pero esta depravación, esta gente detrás de un teclado faltándole el respeto a gente adulta como yo, a la gente trabajadora, a la gente seria diciendo cosa feas, ustedes no le están haciendo bien”, expresó la comendiante.



Al igual que Cheddy Fausto Mata dijo a en una entrevista para Alofoke Radio Show, que la música urbana tiene un ribete de delincuencia, porque los jóvenes convierten en canciones actos ilícitos, por lo que tiene mucha influencia en la juventud dominicana.



“La juventud con su cabeza vacía se están viviendo la película, tú le preguntas a un joven de esos barrios calientes que viven pegado de una Hooka, que es lo que quiere para su futuro y te va a decir es que quiere un bling bling, una Maserati, los últimos Jordán… y tú le preguntas que si él se está preparando para obtener eso y te va decir que no que el con una pasola y una tabla lo consigue como dicen las canciones. Entonces para un cabeza vacía esas canciones son muy dañinas”, expresó Fauto en la entrevista.



Mientras que salsero Gilberto Santa Rosa cree que ese tipo de música no debería sonar el radio públicamente.



“La música que ellos hacen el famoso trap, creo que no es una música que debería sonar en las emisoras públicas; tú puedes hacer la música que quieras, pagar por ella, escuchar lo que quieras, que bien, pero si estoy en un parque o en restaurante, esa música no debería sonar porque hay menores, entonces lo que creo es que hay que analizar cómo se difunde esa música”, explicó el artista al programa “TV Revista” (canal 4).