/ / Hallan cadáver en espeluznante escena en calle de Brooklyn junto a un hacha

NYPD está investigando el hallazgo de un hombre de 33 años muerto, tendido en un charco de sangre junto a un hacha y un auto abierto en Flatbush, Brooklyn. El occiso, cuyo nombre no fue revelado, fue encontrado en la acera, en la esquina de Flatbush Avenue y Ditmas Avenue, alrededor de las 12:30 a.m. del viernes, dijo la policía. La policía dijo que la llamada inicial fue por un asalto, pero al llegar encontraron la escena con el cadáver sobre charcos de sangre, junto a un hacha también ensangrentada y un SUV Nissan con la puerta del conductor abierta. El hombre fue confirmado muerto en Kings County Hospital debido a un traumatismo contundente en la cabeza, pero no hubo más detalles disponibles