/ / Fefita la Grande cumple 77 y se burla de sus años: “La edad es solo un número”

La veterana merenguera típica Fefita la Grande cumple este viernes 18 de septiembre 77 años de vida.





La Vieja Fefa dice estar en salud y agradecida con su público y el pueblo dominicano por el apoyo en sus más de 55 años de carrera artística.



Y como muestra de que está ‘dura’ dio un adelanto de su fiesta de cumpleaños con una fotografía y un video.



La intérprete de “La chiflera” también bromeó sobre su edad y con los memes que le hacen comparándola con distintas épocas de la humanidad. “Yo nací un 18 de septiembre del año mil novecientos... no me acuerdo”, dijo entre risas.



Luego indicó: “Mañana (viernes 18) cumplo mi número 77 este monumento de mujer que ustedes ven aquí. Y déjenme decirles una cosa. La gente está equivocada con esa cuestión del número de edad, el corazón no se arruga, mi corazón esta igualito y los quiero y los amo a todos”.



¡La edad es sólo un simple número!! Si o no digan ustedes si la mamá de los pollitos no está duraaa todavía carajoo pero una cosaaaaaaaaaa”, escribió La Gran Soberana con su acostumbrada forma de hablar.



En un video, expresó: “Gracias le doy a Dios que me ha dado vida y salud para poder recibir mi cumpleaños número 77. Gracias a mi público por darme la oportunidad de brindarle alegría. Mi único regalo que deseo de mis fans es mucho pero mucho amor como siempre. Gracias de todo corazón primero a Dios y a mis hijos por estar conmigo en mi cumpleaños”.



Dijo que pasará su día especial con algunos de sus hijos que llegaron desde los Estados Unidos, entre ellos Julio César, Arelis, Yvelisse. “Wao, que feliz voy a estar con papá Dios, con ustedes, con mis hijos, mis nietos y mi biznieta, Daila Sofía “La ponchita”. Los quiero mucho”, concluyó.



La cantante de “Vamo’ a hablar inglés” y “Me pusieron trampa” anunció hace semanas que se rodaría una película sobre su vida, que sería producida por el actor Antonio Rubio bajo el título de “La vida de la Gran Soberana”.



La intérprete de “La chiflera”, de 76 años, constantemente participa en el cine dominicano. Su más reciente participación fue en el 2019 en la cinta “La maravilla”, además, ha actuado brevemente en “Perico Ripiao” (2003), “Lotomán” (2011), “Ponchao” (2013) y “Tubérculo Presidente” (2016).



Manuela Josefa Cabrera, “Fefita La Grande”, La Vieja Fefa” o “La Mayimba” nació el 18 de septiembre de 1943, consta en su acta declarada por su madre. Toca el acordeón desde los siete años.



Ha grabado más de 200 canciones y lleva 13 CDs. Entre su repertorio no falta “Vamo’ a hablar inglés”, “O te menea o te apea”, “La chiflera” o “La pimienta es la que pica”.



En el año 2016 la acordeonista fue reconocida con El Gran Soberano, el máximo galardón que entrega la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).



Antes de alzarse con la distinción llegó a expresar que si iban a esperar a que muera para darle el Gran Soberano, asimismo, en las redes sociales se hizo una campaña para que no se olviden de la máxima representante del merengue típico.