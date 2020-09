FAlcaldía de Higüey aclara no ha otorgado permiso para aeropuerto Bávaro

La Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Higüey informó hoy que ese cabildo no ha dado permiso al Grupo Abrisa para la construcción de un aeropuerto internacional en la zona turística de Bávaro, por lo que puso en duda que se haya realizado un desmonte de una amplia franja de terrenos para esos fines.

Jacqueline Rodríguez, directora de Planeamiento Urbano, dijo que hasta el momento el expediente no ha llegado al Ayuntamiento, por lo que como tal, no se ha otorgado ningún tipo de permiso.

"A nosotros no nos ha llegado ese expediente aún, no se le ha dado permiso para la construcción del mismo, entonces hasta donde yo sepa, no; entiendo que no pueden estarlo haciendo", declaró Rodríguez al ser consultada sobre un supuesto desmonte que se estaría realizando en la zona para la construcción de dicho aeropuerto.

Dijo que hasta donde ella sabe, no tiene conocimiento de que en Bávaro se esté haciendo un desmonte para la construcción del citado aeropuerto internacional.

Rodríguez reaccionó sobre lo dicho ayer por el representante legal de la Asamblea Nacional Ambiental (ANA), Bartolomé Pujals, quien denunció que el Grupo Abrisa inició las obras de construcción del aeropuerto de Bávaro con el desmonte de una amplia franja de terreno, pese a que no cuenta con la autorización de uso de suelo ni los permisos municipales.

Precisó que, de igual forma, la licencia ambiental ha sido cuestionada por los daños que el proyecto causará a los acuíferos y la fauna y flora en la zona.