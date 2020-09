/ / Diputado del PRM demanda nombramientos para los miembros de las bases de su partido.

“Constantemente visito las oficinas de los ministros con la finalidad de entregarles los expedientes que les envía la Comisión Evaluadora de la provincia, pero en la mayoría de los casos, solo los reciben las secretarias y los asistentes de estos”, precisó el legislador y dirigente del PRM.

Según López Chávez, en la medida que entrega los expedientes en los despachos de los Ministros, en esa misma medida no está mirando los resultados; mientras la desesperación se apodera de las bases de su partido.

Recordó el legislador que la necesidad de gobernar con miembros de su partido debe ser la prioridad para el presidente Luis Abinader, y por lo tanto deben de ser nombrados los compañeros en sus respectivos puestos.

“Me voy a declarar en emergencia permanente por mis compañeros, y desde mañana lunes no habrá puertas ni teléfonos que no toque, incluyendo la del presidente de la república, por que quien gano fue el PRM, no el PLD.

En ese sentido, son los perremeistas los que deben ocupar las plazas en la administración pública, además elevaré mi voz en el congreso, exigiendo a las autoridades el cumplimiento con las bases de su partido.

El diputado José Francisco López Chavez, recordó que el PRM y el pueblo tienen más de 20 años en estado de emergencia; y con el más cruel de los virus que es la pandemia de la corrupción, y un partido que fue un tirano, refiriéndose al PLD.

Las declaraciones del legislador fueron entregadas a la prensa por el comunicador Rafael Vargas.