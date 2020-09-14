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CÁNDIDO JIMENEZ (PEPE) SE CONVIRTIÓ EN EL GANADOR DEL PRIMER LUGAR DEL DARBY DE HOME RUN ORGANIZADO POR MAEÑOS UNIDOS USA

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Por Angel Peralta (Chilito)
CÁNDIDO JIMENEZ (PEPE) SE CONVIRTIÓ EN EL DÍA DE HOY EN EL GANADOR DEL PRIMER LUGAR DEL DARBY DE HOME RUN ORGANIZADO POR MAEÑOS UNIDOS USA EN PARTESON NEW JERSEY...DE 26 PARTICIPANTES EN LA CATEGORÍA  B ...PEPE FUE EL ÚNICO EN GANAR LA PRIMERA RONDA CON 9 CUADRANGULARES 5 EN LA SEGUNDA RONDA Y 5 EN LA RONDA FINALPARA UN TOTAL DE 19 HOME RUN...
PEPE FUE REPRESENTANDO A MAEÑOS SOFTBALL CLUB USA DESDE NEW YORK LLEVÁNDOSE EL TROFEO GANADOR ENTREGADO POR ALFI RAMOS Y 300 DÓLARES QUE HIZO ENTREGA FIDEL TEJADA.
Candido Jimenez y Angel Peralta (Chilito)

MELVIN RODRIGUEZ (LADILLA) Y CÁNDIDO JIMENEZ (PEPE). .. GANADORES DE LOS PRIMEROS LUGARES CATEGORÍAS A Y B EN EL PRIMER
MODESTO FIGUEROA GLIRIA DEL DEPORTE DOMINICANO HACE ENTREGA DEL TROFEO PRIMER LUGAR  A  MELVIN RODRIGUEZ
EN LA CATEGORÍA A EL TROFEO Y EL DINERO SE LO GANÓ MELVIN RODRIGUEZ (LADILLA) LOGRANDO 5 HOME RUN EN LA PRIMERA RONDA 8 EN LA SEGUNDA Y 7 EN LA RONDA FINAL

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