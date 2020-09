/ / Abogada de Marlin Martínez desmiente a Alofoke sobre entrevista.

La abogada de Marlin Martínez, Ingrid Hidalgo, desmintió categóricamente que su cliente tratara de comunicarse con Santiago Matías, “Alofoke, para que la entrevistara.



Hidalgo dijo que Marlin tiene un contrato firmado con su bufete de abogados el que establece que para referirse al proceso judicial llevado a cabo por ser implicada en la muerte de la adolescente embarazada Emely Peguero ellos deben de autorizarlo.



“Desmentimos categóricamente que la señora Marlin Martínez haya tratado de localizar a alguien, llámese Alofoke o a cualquiero otro medio de comunicación… eso no es cierto”, aseveró Hidalgo.

Asimismo, lo retó a presentar pruebas sobre la supuesta conversación que sostuvo con Martínez para una entrevista.



“Yo lo reto a que él suba a su plataforma la conversación que tuvo con la señora Marlin Martinez, porque me imagino que la grabó, lo reto a que la suba”.



Dijo además, “nosotros no estamos dando sobre ese proceso ninguna declaraciones de prensa y por el momento medios de comunicación acreditados nacionales e internacionales han hecho contacto conmigo como la representante de ella, Ingrid Hidalgo, y por el momento no hemos dado ni vamos a dar declaraciones”.



En su cuenta de Instagram Alofoke publicó un video en el que asegura que rechazó entrevistar en su programa “Alofoke Sin Censura” a Marlin Martínez.