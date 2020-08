Publicación en VOGUE señala razones por las que RD debe estar en lista de lugares a visitar

SANTO DOMINGO.- Después de la controvertida foto de VOGUE que mostraba una de las costas de la bahía de Samaná llena de basura, y que muchos se indignaran asegurando que la publicación estaba malintencionada, la revista publicó un reportaje que señala las 10 razones por las que la República Dominicana debe estar la lista de visitas obligadas de los turistas.

El artículo, que cuenta con una selección de fotos de 10 de los mejores lugares que a su parecer son los más llamativos a nivel turísticos del país, describe cada espacio y localidad.

Quien escribió la publicación señala que los cuatro años que pasó viviendo en la República Dominicana terminaron siendo una de las experiencias más enriquecedoras de su vida.

Es posible que los viajes de larga distancia no parezcan una expectativa realista para 2020, pero cuando se trata de planificar nuestras próximas escapadas, una empleada de Vogue dice lo que significó para ella crecer en uno de los destinos más bellos del Caribe.

Todavía recuerdo el vuelo de ida al aeropuerto de Santo Domingo, a 20 millas al este de la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana. Mi yo de 11 años no podía creer que me estaba mudando del África subsahariana al Caribe. Mi mayor preocupación era que no sabía nada sobre la cultura latinoamericana y, lo que es más importante, no sabía una sola palabra de español, lo que parecía un pensamiento aterrador cuando era niño y comenzaba una nueva vida al otro lado del Océano Atlántico.

No debería haberme preocupado. Seis meses después, hablaba español con fluidez, y los cuatro años que pasé viviendo en la República Dominicana terminaron siendo una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Desde la rica historia del país hasta la mezcla cultural maravillosamente diversa, hasta las playas verdaderamente increíbles, siempre habrá un lugar especial en mi corazón para la isla. Aquí, una guía de mis lugares favoritos.

Las terrenas

Ubicado en el norte de la isla, este pequeño pueblo de pescadores tiene algunas de las playas más bellas del país (también son remotas: la mayoría de ellas son accesibles principalmente en moto o ATV). Dirígete a Playa Cosón o Playa Bonita para el día perfecto con kilómetros de idílica playa de arena blanca y casi nadie allí para romper tu toalla de playa. Tómese el tiempo para detenerse en una de las muchas casas de playa para comer mariscos frescos directamente del mar.

Cabarete

Después de 45 minutos en auto desde Puerto Plata, serás transportado a uno de los destinos de deportes acuáticos más famosos de América Latina. Las playas de Cabarete son famosas por el windsurf, el kitesurf y el surf. Dirígete a La Boca, la playa de Bozo o la playa de Kite para disfrutar de grandes olas y vientos. Esta famosa ciudad de surf del Caribe también es famosa por su animada vida nocturna, donde puedes pasar la noche bailando al ritmo de las canciones de reggaeton.

Isla Soana es conocida como el lugar para encontrar las estrellas de mar más grandes de la isla.

Isla Saona

Para llegar a esta isla perfecta, la mayoría de las personas alquila un catamarán. Con aguas cristalinas y azul turquesa, la isla es perfecta para una postal: la visión del Caribe que siempre habrá soñado. El área es particularmente famosa por las estrellas de mar más grandes que jamás haya visto. Dirígete a Mano Juan, el pueblo pesquero cercano, para almorzar antes de una siesta bajo las palmeras.

Ciudad vieja de Santo Domingo

Esta colorida ciudad del patrimonio mundial de la UNESCO tiene una rica historia y monumentos del siglo XVI que están en perfecto estado. Dé un paseo por el casco antiguo: ver dominicanos enrollar tabaco en grandes cigarros en solo un par de minutos es particularmente impresionante, y visitar la catedral, los palacios y las galerías de arte.

Bahía de Las Águilas es considerada por muchos dominicanos como la playa más hermosa del país.



Bahia de las Aguilas

En la salvaje costa oeste de la República Dominicana, esta playa de ocho kilómetros de largo es uno de los destinos más aislados y soñadores de la isla. Considerada por muchos dominicanos como la playa más hermosa del país, ha sido preservada y mantenida completamente como la naturaleza pretendía, sin restaurantes, hoteles o tiendas. Parte del Parque Nacional Jaragua, este destino protegido por la UNESCO incluso ve tortugas que vienen a desovar. Accesible con un 4×4 o en barco, su ubicación remota lo convierte en una aventura solo para llegar, pero el viaje vale la pena.

Punta Cana

Un destino popular en la República Dominicana y el Caribe en general, Punta Cana se encuentra en la encrucijada del Océano Atlántico y el Caribe, en la costa este. Con una costa llena de hoteles de lujo, es un destino ideal para una semana de mar, sol y snorkel. No olvides tu protector solar SPF50 para disfrutar de largos días en la playa.

La observación de ballenas en la Bahía de Samaná es una experiencia única en la vida.

Bahía Samaná

Todos los años, desde enero hasta marzo, cientos de ballenas jorobadas migran desde todo el norte del Atlántico y vienen a la Bahía de Samaná para aparearse y parir crías. El gobierno dominicano es naturalmente muy protector con las ballenas, pero aún puede reservar un viaje en barco en la Bahía, siempre que sea con una tripulación con licencia que mantendrá su distancia, para no molestar a estas magníficas criaturas.

Carnaval de la Vega

El Carnaval de la Vega, celebrado en febrero de cada año, es una de las celebraciones más exuberantes del país. Originalmente una celebración religiosa, el carnaval ahora es principalmente una celebración del bien triunfando sobre el mal. El Día de la Independencia Dominicana se celebra el 27 de febrero, lo que lo convierte en el mes perfecto para las fiestas dominicanas. Esté atento a los fabulosos disfraces y máscaras y disfrute de una verdadera experiencia de fiesta dominicana .

El Parque Nacional Jaragua es un paraíso para los observadores de aves.

Parque Nacional Jaragua

Ubicado en el suroeste de la isla, el Parque Nacional Jaragua es famoso por su ecoturismo, vida silvestre e historia indígena, con muchas cuevas llenas de pictogramas de Taíno, una tribu indígena original que pobló la región antes de la colonización. Para explorar petroglifos milenarios a través de las paredes, dirígete hacia el norte, a Las Caritas, una cueva frente al lago Enriquillo. El parque también alberga cientos de especies de aves en peligro de extinción.

El puerto deportivo en Casa de Campo, el destino de lujo al sur de la isla.

Casa de campo

Este resort de cinco estrellas en el sur de la isla es el destino de lujo en República Dominicana, con un puerto deportivo y campos de golf de campeonato, incluido el campo Teeth of the Dog, que se clasifica constantemente entre los 50 mejores campos de golf del mundo. . Mientras esté allí, disfrute de un concierto en el Anfiteatro Altos De Chavón, un lugar en el corazón de una réplica a gran escala de un pueblo mediterráneo del siglo XVI.

