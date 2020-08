/ / Paliza: Gestión anterior creía que el “Gobierno era una piñata”

José Ignacio Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia, utiliza una figura bastante curiosa para definir el Gobierno que Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno han recibido: una piñata.

“Lo que hemos encontrado es una gestión que entendía que el Gobierno era una piñata y que íbamos todos ahí a ver qué encontrábamos, o a ver entre todos que recogíamos de ahí, que se encontraba cuando se rompía la misma”, dice. Y remata: “Esas son de las cosas que hay que romper en la política dominicana y de las cosas que nosotros vamos a lograr”.

Paliza viene de ser diputado y senador por Puerto Plata, también es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, ahora convertida en principal agrupación política del país y en unos días, el 1 de septiembre, cumplirá 39 años.

Cuando se le pide que abunde un poco más en el Gobierno que han recibido, señala al sector educación, que estrena un plan para comenzar el año escolar en noviembre bajo la modalidad virtual, y que requerirá de 30 mil millones de pesos adicionales para la compra de equipos y para la adecuación de los planteles escolares.

“Ese es el gobierno que hemos recibido: uno en el que en Educación no hay un libro impreso, si mañana apareciera la vacuna contra el Covid no había forma de empezar el año escolar porque no se tenía una sola hoja impresa, ni un plantel educativo preparado, y así en cada uno de los sectores y de las áreas del sistema gubernamental en sentido general”, dice.

Paliza señaló que las nuevas autoridades recibieron 300 mil tabletas para usarlas en el arranque del año escolar, pero señaló que estas tienen la desventaja de que no usan tarjetas SIM para el internet y que ahora se estudia cómo adaptarlas para que esa inversión no se pierda.

Dijo, sin embargo, que sí encontraron las computadoras que le entregarán a los profesores y con esas comenzarán las capacitaciones a los docentes.

El ministro visitó las instalaciones de este periódico acompañado de Dilia Leticia Jorge, viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana y de Igor Rodríguez, viceministro administrativo y financiero para participar del Desayuno del Listín, un encuentro informativo en el que participó Manuel Corripio, presidente de la Editora Listín; Miguel Franjul, director; Fabio Cabral, subdirector y Juan Eduardo Thomas, editor jefe.

El ministro José Ignacio Paliza define el país recibido como uno roto, deteriorado en su tejido social y con la mayor parte de las instituciones públicas demostrando una desmejora importante en los niveles de institucionalidad, “en la forma en la que gastan los recursos y en los procesos que ellos mismos construyeron”.

Y se anima a mostrar dos ejemplos: el desembolso a suplidores de 21,500 millones de pesos en los últimos catorce días de la administración de Danilo Medina, que según una denuncia del director de Presupuesto se habría ejecutado sin cubrir los controles y procesos internos reglamentarios. Y la sobre contratación de personal en el servicio exterior, donde solo en Estados Unidos se tienen 110 vicecónsules, de los que la mayoría no puede ejercer propiamente sus funciones por tener la doble nacionalidad.

El ministro señala que han encontrado instituciones donde la ley manda a tener solo un subdirector y han encontrado hasta 20 designados, o que las propias leyes contemplan una cantidad específica de viceministros y encontraron el doble. “Ese es el modelo que nosotros tenemos ahí”, advierte.

Aseguró que la administración Abinader hará lo que manda la ley sobre las direcciones de los funcionarios, atendiendo también a un principio de lógica y racionalidad.

Paliza reveló que en los casos como consulados están haciendo un diseño racional para dar una solución integral. “Si son 10, que sea en virtud de una lógica y de un diseño que lo sustente para que no se cambie en el futuro y sea para siempre”, dice. “Esto tiene que ser un gobierno que los cambios sean irreversibles. Nosotros estamos atendiendo de una manera que no haya que volver sobre eso en el futuro”, dijo.

