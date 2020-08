Fulcar revela “no encontramos nada para el inicio del año escolar

República Dominicana.-El ministro de Educación, Roberto Fulcar, tomó posesión este lunes y, de inmediato reveló que "No encontramos nada para el inicio del año escolar".

"No hay libros. Lo que quiero decir es que no se ha hecho la adecuación curricular; lo que quiero decir es que no estaba preparado el año escolar 2020-2021".

Sin embargo, Fulcar expresó que a pesar de la situación, el Gobierno de Luis Abinader dará a conocer el próximo jueves en la tarde un plan de educación para el inicio del año escolar 2020-2021