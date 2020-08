/ / Familia de la difunta Zaida Polanco indignada antes intentó de despojarle diputación por parte del diputado Andres Templars Bernard

Relación a la publicación hecha en el día de hoy en horas de la mañana por el diputado Andres Templars Bernard, la familia Rodríguez Polanco se siente indignada, pues es de conocimiento de todos que mi madre al morir y partir de este mundo tan repentina e inesperadamente, dejó dos hijas, las cuales en la ausencia se su madre han quedado desoladas, es un insulto para nosotros leer las palabras aportadas por el señor actual diputado Andres Templars Bernard, esto no fue una desicion solamente de la familia, sino que todo el equipo y dirigencia provincial estuvo de acuerdo y dio su consentiniento para que fuera el Licdo. Gustavo Rosriguez quien asuma esa curul siempre pensando en el bienestar tanto de la provincia como de las hijas de Zaida Polanco, pues quisiera saber cual fue su aporte a la candidatura que le quitó la vida a mi madre, no es un asunto de una guerra de poderes, es más bien un asunto de coherencia, las hijas de Zaida Polanco están aquí, el señor Andrés Templar tuvo la oportunidad de demostrarle a la provincia Valverde que valió la pena haber dado su voto por el, sin embargo no lo hizo y ahora quiere colgarse del dolor de una familia destrozada para lograr de nuevo sus objetivos personales que no favorecerán en nada a la provincia Valverde.....

Seguely Bajante

Seguely Bajante

Gustavo Adolfo Rodriguez Espinal

Roberto Batista





SOYDEMAO.COM - NOTICIAS