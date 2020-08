/ / "El Cambio" de familia... Las fuertes críticas de Sergio Carlo al Gobierno: “Todo indica que habrá familias sagradas .

La designación de los nuevos viceministros que hizo el presidente Luis Abinader, entre los que se encuentran el hijo de Carolina Mejía y la hermana de Orlando Jorge Mera, ha causado una ola de criticas en las redes sociales, en la que se destaca los fuertes comentarios del comunicador Sergio Carlo.



El comunicador dominicano radicado en la ciudad de Atlanta, ha utilizado sus redes sociales para emitir fuertes criticas al nuevo gobierno, que inició el pasado 16 de agosto

Bueh.. Luis Abinader vamos por el mismo camino de hacer de RD una finca para algunas familias QuePena que te prestas para eso”, escribió refiriéndose a la designación de Juan Garrigó Mejía, hijo de la alcaldesa Carolina Mejía, como viceministro de Gestión Social y Comunitaria del Ministerio de la Presidencia.



Sergio Carlo, quien en su programa “El Antinoti” analiza de forma ácida temas políticos y sociales, dijo que todo al parecer este gobierno será más de lo mismo que la pasada administración a cargo del Partido de la Liberación Dominicana.



“Todo indica que habrá familias sagradas en este nuevo gobierno de Luis Abinader QueTristeIknow (que triste, lo sé)”, escribió en su cuenta de Twitter, donde de inmediato empezó a recibir comentarios en apoyo a sus opiniones.



De igual forma, el locutor y productor también recibió comentarios que difieren de su opinión como el del usuario Marcelo Zubizarreta que dice: “@sergiocarlo Me gustaría verte a ti en el lugar de Luis. ¡En serio, es muy fácil ahora desde aquí querer cambiarlo todo de golpe y porrazo! Es un proceso de a poco. Que comience metiendo preso a los del pasado gobierno. Cero corrupción. ¿Si él no mete a esa gente con quien contará?”.



El comunicador respondió: “Te puedo asegurar que no iría al poder con COMPROMISOS... proceso del coño ! Tenemos décadas en ese maldito proceso. Toy jarto de la misma mierda. Recuerdo la conversación que tuve con @DaniloMedina en el 2011 en campaña cuando el me dijo mirándome a los ojos “confíen en mí, que cuando llegue al poder haré lo correcto, mientras hay que decir las cosas que el partido quiere escuchar” y @elgordogerman Irving y unos mas no me dejan mentir. Le creí... y mira. Ahora esperanzador con @luisabinader y ya empezaron... no joda men”.



Algunos de los usuarios defienden la designación de los nuevos ministros alegando que están preparados para el cargo y que hay que esperar a ver cómo se desenvuelven. Sin embargo, Sergio Carlo piensa que “Ni esperar ni nada... QUE ESO NO ESTA BIEN! Hay mucha gente en este país que se ha esforzado, que viene de abajo y tiene la capacidad... ¿POR QUÉ UN FAMILIAR? Negativo!”.



El comunicador dijo que está consciente que se “ganará” unos cuantos enemigos en esta nueva gestión, así como la relación amistosa que perdió con Yolanda Martínez en el pasado gobierno.



No obstante, aunque conoce mucha gente en esta nueva administración, eso no lo detendrá de emitir sus opiniones porque “Prefiero quedarme solo que con alguien que se beneficie del estado porque si... ESO ESTA MAL.”.

