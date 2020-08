/ / Diputado Templar pide al Comité Nacional del PRM que investigue Comisión de Transición en Valverde

Declaración del Diputado Manuel Andrés Bernard (Templar):

Formalmente pido al Comité Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que investigue la forma discriminatoria y abusiva como la Comisión de Transición Provincial ha actuado hasta el momento, lo que ha provocado como consecuencia que el Doctor Odalis Rafael Rodríguez Rodríguez, vicepresidente del PRM en Mao y la Lic. Lic Raisa Magaly Torrez, Vice Alcaldesa y presidenta del PRM de Amina, renunciaran a dicha comisión provincial de transición.

En mi caso particular, la Comisión ignoró que soy actual Diputado por la provincia de Valverde y no me invitó a participar en las tomas de decisiones, ignorando que yo aporté 6 mil 820 votos a la candidatura de nuestro electo presidente Luis Abinader. Por el ontrario, la Comisión invitó sin justificación legal ni reglamentaria al Lic. Gustavo Adolfo Rodríguez, quien no era esposo de la recién fallecida Lic. Zaida Polanco, conforme al acta de divorcio de fecha 21 de junio del 2018.

Durante la recién terminada campaña electoral trabajamos con todas nuestras energías y entusiasmo para llevar al PRM al poder. En la misma forma, lo hicieron muchos compañeros que se entregaron en cuerpo y alma a la campaña que nos dio la victoria y esperan ser tomados en cuenta en la distribución de empleos en el Gobierno del Cambio. La Comisión ha pasado por alto ese reclamo justo y el sacrificio, esfuerzo y lucha constante de los compañeros a los cuales se les ha ignorado, simplemente porque un grupito reducido de dirigentes ha asumido el control total del proceso.

La dirección nacional del PRM está estudiando mi caso particular, ya que aunque obtuve menos votos que la compañera Zaida Polanco, lamentablemente fallecida, quedé en línea de elección con los 6,820 votos que obtuve y tengo un historial de trabajo arduio dentro de la Cámara de Diputados, en la cual he logrado que se aprobaran muchos proyectos en la favor de la provincia de Valverde y tengo el deseo y las energías para continuar peleando por mi pueblo, por lo que espero que se reconozca mi trabajo, contra una persona que no aportó nada al partido y ni siquiera estaba casado por la Lic. Polanco, porque como indiqué se divorciaron en el 2018.

Espero que el Comité Nacional del PRM disponga una investigación de las irregularidades como la Comisión de Transición Provincial está procediendo, en perjuicio de una gran cantidad de dirigentes y miembros de nuestro glorioso PRM. Nosotros trabajamos para un Cambio y parte de nuestra lucha fue precisamente para parar los abusos de las pasadas adminsitraciones. Es lamentable que un número reducido de la Comisión actúe justamente como lo hizo la oposición que mayoritariamente fue derrocada por nosotros.

Diputado Manuel Andrés Bernard (Templar)

Mao, Valverde, 14 de agosto del 2020.