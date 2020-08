/ / Abinader recibe directores de medios; anuncia Contraloría auditará gestión de Danilo Medina y no Cámara de Cuentas puso PLD

Santo Domingo. El presidente de la República conversó con directores de medios acerca de los planes que desarrolla y de su empeño en transparentar las acciones de su Administración.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader anunció que dispuso que la Contraloría General de la República empiece a auditar las diferentes dependencias del gobierno.

La decisión obedece a que los ministerios, direcciones generales han solicitado cualquier cantidad de auditorías, lo que constituye un volumen muy alto de requerimientos que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana no está en condiciones de cumplir en el tiempo que le están demandando.

Según explicó el presidente Abinader a directores de medios con quienes conversó durante un almuerzo en el salón Verde del Palacio Nacional, la Contraloría recurrirá a auditores independientes que puedan verificar o inspeccionar en tiempo oportuno el estado de las diferentes instituciones del Poder Ejecutivo.

Dijo que estas auditorías están orientadas a conocer el estado en que fueron dejadas las instituciones públicas por las autoridades pasadas.

Pero las auditorías se realizarán de manera sistemática, cada seis meses, en todas las instituciones del gobierno, es decir, que las gestiones de los actuales funcionarios serán sometidas a inspección.

Dijo que no quisiera someter a ninguno de los funcionarios que lo acompañan en su gestión. Y es preferible que se haga este tipo de experticia sistemática, para prevenir cualquier irregularidad.

Acompañamiento del PNUD

Asimismo, reafirmó que su gobierno se hará acompañar el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la realizar de las compras y adquisiciones.

En particular, recurrirá en lo inmediato a ese programa para la compra de equipos que serán utilizados por los profesores y estudiantes en las escuelas públicas, porque por su capacidad y manejo de procedimientos constituye una garantía de transparencia.

Colocará bonos

Abinader anunció que en atención a la crisis provocada por la COVID-19, su administración está compelida a recurrir a la emisión de bonos o títulos de deuda para refinanciar el gasto público, pero no especificó el monto.

Pero a más tardar en el mes de septiembre el país estará emitiendo nuevos bonos para estar en capacidad de mantener el aparato productivo y especialmente para darle otro impulso al proceso de recuperación, de modo que la economía dominicana empiece a recuperar, que la caída del Producto Interno Bruto no sea de la dimensión del segundo trimestre de este año, que tuvo un crecimiento negativo próximo al 7 % .

Impulsará la reforma de la LMD

Preguntado acerca del futuro de la Liga Municipal Dominicana (LMD), la cual ha sido cuestionada por diversos sectores y por munícipes, que entienden que es una institución al servicio del clientelismo, declaró que está previsto que entre al programa de reforma de las instituciones públicas.

Explicó que el programa de reforma del sector público para una gestión eficiente tiene tres fases. Dijo que ahora se desarrolla la primera, y que la LMD entrará en la segunda o tercera fase. Pero que tendrá que ser reformada, que si bien los municipios requieren un acompañamiento, sobre todo los más pequeños y pobres, debe buscarse un medio, un instrumento que los pueda acompañar.

Dijo que también el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) no debe continuar funcionando como hasta ahora. Para el mismo se trabaja para la creación de un verdadero instituto para la comercialización agrícola.

Las terminales de transporte

En el diálogo con los directores de medios intervino el secretario de la Presidencia, Lizandro Macarrulla, y dijo que todavía sigue bajo estudio la decisión que se tomará con la terminal de pasajeros del Este, construida en terrenos del parque del Este, que tiene una fuerte oposición de las autoridades del municipio en que se encuentra.

La obra, construida durante la administración pasada, ha tenido el rechazo del alcalde Manuel Jiménez, con quien se trabaja para decidir qué hacer.

Dijo que se trabaja en la formulación de un plan integral” de reestructuración del transporte, que incluye al Gran Santo Domingo y Santiago. El mismo prevé terminales en ambas ciudades, y se evalúan acciones que persiguen involucrar a actores privados, a través de la Asociación Público-Privada u otra modalidad que estimule la participación de la inversión privada.

Al presidente Abinader se le preguntó sobre la posibilidad de transformar la fuente de generación de las plantas de Punta Catalina, específicamente, de convertirla de carbón mineral a gas natural, por el impacto ambiental de las cenizas que se almacenan sin ningún uso.

Dijo que es evaluada, pero se considera un proyecto de generación en base a desechos orgánicos (biomasa), a través del desarrollo de una variedad de leucaena, que se desarrolla “muy bien” en la región Sur, lo que también sería una oportunidad para la generación de empleos.

El mandatario habló ampliamente del apoyo al proyecto de virtualización de la enseñanza en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), después de una reunión que sostuvo en la mañana de ayer con las autoridades de esa academia, a las cuales les informó su decisión de entregarle RD$234.5 millones para el impulso del mismo.

ABINADER Y LOS DIRECTORES DE MEDIOS

Los directores de medios que acompañaron al jefe de Estado fueron Miguel Franjul, del Listín Diario, Adriano Miguel Tejada, Diario Libre, Bolívar Díaz Gómez, El Nacional; José P. Monegro, El Día. Osvaldo Santana, El Caribe, Persio Maldonado, El Nuevo Diario, Saúl Pimentel, Al Momento.net, Emmanuel Castillo, La Información, Fausto Rosario Adames, Acento, el veterano periodista, analista y articulista del Hoy, Juan Bolívar Díaz. El director del periódico Hoy, Bienvenido Álvarez Vega, se excusó.

En la reunión acompañaron al presidente Luis Abinader la vicepresidenta Raquel Peña; los ministros de la Presidencia Lisandro Macarrulla, administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, la portavoz del Gobierno y directora general de Comunicación Milagros Germán y el director de Información y Prensa de la Presidencia, Daniel García Archibald.

