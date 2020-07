Sandra Berrocal dicetú Santiago Matías llevas tiempo haciéndome daño a través de tu plataforma

Luego del escándalo entre la modelo Sandra Berrocal y el locutor del espacio Alofoke Radio Show, DJ Nabil Rodríguez, en el que la presentadora de “De Extremo a Extremo” le dio una bofetada, esta arremetió contra Santiago Matías, el creador de la plataforma Alofoke.



En un “en vivo” de Instagram Sandra señaló que actuó impulsivamente luego de que supuestamente el locutor la insultó a ella y a su esposo, el exponente urbano Crazy Design.



Santiago Matías, en defensa de Nabil Rodríguez, dijo que el caso tiene que llegar a las últimas consecuencias porque “las leyes deben ser iguales para todos”.



A todo esto, Berrocal usó su Instagram Story y le envió un mensaje a Matías acusándolo de ‘victimizar’ al locutor y de hacerle daño a ella y a los suyos mediante la plataforma Alofoke Radio.



“Una persona que le encanta jugar con los demás, el señor Santiago Matías, esto no es de ahora y lo sabes y todo el tiempo respetándote a ti y a los tuyos aún haciendo lo que hacen”, escribió la presentadora de televisión.



“Lamentablemente pasó lo que pasó ayer donde una acción trae una reacción… que sea lo suficientemente hombre y admita que lo hizo mal como yo lo hice y que no se le dio lo que él quería con Crazy”, dijo haciendo referencia al encuentro con Nabil este jueves en el Parque Mirador Sur.



Señaló, además, que “tú Santiago Matías llevas tiempo haciéndome daño a través de tu plataforma y arrastrando a los míos. Solo te diré que soy temerosa de Dios, disfruta del sonido, que tu puedes engañar a todo el mundo, menos a Dios”.



Sandra Berrocal “agredió físicamente a Nabil hace unos minutos en el Parque Mirador Sur delante de Crazy Design, un claro abuso con una persona que no se mete con nadie”, comentó Alofoke en su Instagram la noche del jueves