SANTO DOMINGO.- El presidente electo, Luis Abinader, no tiene definido los funcionarios que lo acompañará en el tren gubernamental, informó este martes el coordinador de campaña del Partido Revolucionario Moderno ( PRM), Roberto Furcal.

En una entrevista en el programa El Despertador del Grupo SIN, Furcal respondió acerca de las especulaciones que circulan en las redes sociales con nombres de posibles candidatos a ministros y otras funciones públicas. Expresó esos listados los hace algún interesado.

“A mi me han llegaron como 15, tengo la suerte que no ponen mi nombre, dicen Rafael y yo soy Roberto, de manera que me dejaron fuera”, indicó.

n las elecciones de este domingo, el líder opositor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, se convirtió el presidente virtual de la República, con 53.09 % del 17.57 por ciento de los votos emitidos en el país en los resultados preliminares.