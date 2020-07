Presidenta de la Gran Parrillada Maeña llama a la población a tomar conciencia y acuidarse del COVID-19

Amigo muy preocupada por todo lo que está sucediendo en todo el mundo y sobre todo en mi pais Repùblica Dominicana y muy especialmente en mi Mao querido. En estos meses mi alma llora con mucha tristeza por la pérdida de amigos valiosos y muy queridos por el Covid 19. La muerte ayer de Zaida Polanco, una mujer joven, con mucho deseos de servir a su pueblo, el internamiento de dos queridos y dilectos amigos, Templar y Odalis y muchas familias adorables que han visto sus familiares perder la batalla ante los embates de este contagioso virus. Me veo precisada a llamar a MIS QUERIDOS COMPUEBLANOS para apelar a su conciencia y a la responsabilidad que debe asumir cada miembro de la COMUNIDAD MAEÑA. Se deben de tomar las medidas necesarias y pertinentes, como quedarse en casa, vestir mascarillas si tienen que salir y usar manitas limpias para desinfectarse. No podemos continuar viviendo sin asumir responsabilidades porque una persona que no lleve la higiene infecta a su familia y más si son mayores. Con nuestra imprudencia estamos siendo responsables de llevar a la muerte a familiares y amigos. Por favor seamos responsables y sigamos las medidas de higiene impuestas para preservar vidas, puès este terrible VIRUS NO DESCRIMINA. Esto no es un juego. Este virus afecta vidas, salud y descalabra la economía de cualquier familia. Muchas Gracias. Por favor compartelo.