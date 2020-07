Ofensas para Francisca Lachapel en Despierta América. Recibió desagradables comentarios sobre su físico. Ver vídeo.

Francisca Lachapel está recibiendo fuertes críticas por parte de los usuarios de Instagram. La conductora apareció en un vídeo a través del Instagram de Despierta América, el matinal de Univision, el cual ha recibido fuertes ataques por su físico.Estos son algunos de los desagradables mensajes que se pueden leer a raíz de este vídeo.“La Quijada chuecay los ojos al revés Pa,Cuando Pancha”“Cómo se está cuidando ella si es la única sin mascarilla?”“La boca de esta mujer se parece a la del personaje del NO HAY ¡”“Pobre pacha a pesar del esfuerzo que hace sigue bizca y la quijada suelta”.¡¡Sin embargo, muchos de sus fieles fans y seguidores salieron en su defensa, pidiéndole que no hiciera caso a la negatividad de los usuarios. “Francisca Linda como siempre, no hagas caso a los alacranes que nada más están viendo donde dejan su ponsoña ¡¡”, le comentó un fan.“Hermosa como siempre bendiciones mi querida reina cuídate mucho”, comentó otro fan que destacó su belleza.