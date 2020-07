Melton Pineda pide disculpas a Gómez Mazara por difundir información falsa

“Debo decirle Dr. Gómez Mazara, que no ha sido mi intención hacerle daño a usted ni a su familia, especialmente a su querida madre Carmen Mazara”, escribió Melton.

Santo Domingo, RD. – El comunicador Melton Pineda pidió disculpas al dirigente político Guido Gómez Mazara, por un comentario con información falsa que vertió en su contra.

De acuerdo a una carta publicada en Twitter por Gómez Mazara, el cónsul general dominicano en Sao Paulo, Brasil, explicó que cuando trabajaba como panelista en un programa de radio, le fue suministrada una “información que consideré noticia”, pero después resultó ser falsa.

“Debo decirle Dr. Gómez Mazara, que no ha sido mi intención hacerle daño a usted ni a su familia, especialmente a su querida madre Carmen Mazara”, escribió Melton.

Argumentó que como periodista recibe todo tipo de informaciones “buenas y malas” y que su interés es cumplir con la misión de que “noticia es todo lo que es de interés humano”, pero no para dañar a otras personas.

Por otro lado, destacó que siempre ha tenido una “gran admiración” por el padre de Gómez Mazara, Maximiliano Gómez (El Moreno).

Melton Pineda dijo el pasado mes de mayo que Gómez Mazara “debió estar preso por cosas documentadas por embajadas” durante el gobierno de Hipólito Mejía.

Este miércoles el dirigente político difundió la carta por su Twitter junto al mensaje: “Carta que me envía Melton Pineda pidiéndole excusas a mi madre y mi familia”.

El dirigente político Guido Gómez Mazara depositó este miércoles una instancia por difamación e injuria en contra de los comunicadores Ángel Martínez y Rafael Linares Guerrero en la Fiscalía del Distrito Nacional.

Mazara acusa a los comunicadores de “haber dicho que él recogía dinero del narcotráfico para entregárselo al recién electo presidente de la República, Luis Abinader”, durante la pasada campaña política.

La instancia fue depositada por ante el departamento de recepción de denuncia de la Fiscalía, por Gómez Mazara, a través de los abogados Domingo Rojas , José Fiz y Joaquín Zapata.



