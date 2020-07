Matan a tiros al hijo de la jueza federal Esther Salas en Nueva Jersey

Un hombre armado mató a tiros al hijo de 20 años de una jueza federal en Nueva Jersey, e hirió a su esposo ayer en la casa familiar, según dijo la jueza jefe de distrito en el estado.

Los disparos ocurrieron en la casa en North Brunswick de la jueza del distrito Esther Salas, y causaron la muerte de su hijo, Daniel, explicaron The Associated Press la jueza Freda Wolfson. El esposo de Salas, el abogado defensor Mark Anderl, resultó herido, analizó.

El agresor se hizo pasar por un repartidor, de acuerdo con un funcionario judicial que no estaba autorizado a comentar el asunto y las personas con AP bajo condición de anonimato. Salas estaba en el sótano de la casa en ese momento y no resultó herida. Su esposo se estaba recuperando de una cirugía, autorizado el funcionario.

El tirador, que se creía actuado en solitario, no había sido detenido, según el funcionario. El FBI tuiteó anoche que estaba buscando un sospechoso por el tiroteo.

Salas, destinada en Newark, fue nominada por el expresidente Barack Obama y confirmada en 2011. Antes sirvió como magistrada federal en Nueva Jersey, tras varios años como abogada de oficio.

Su caso más conocido de los últimos años fue un proceso de fraude financiero que implicaba a Teresa y Joe Giudice, un matrimonio que apareció en el programa de televisión Real Housewives of New Jersey. Salas les condenó a prisión por delitos como bancarrota fraudulenta y evasión fiscal. Escalonó sus condenas para que uno de ellos estuviera disponible para atender a sus cuatro hijos.

En 2017 prohibió a los fiscales federales pedir la pena de muerte contra un supuesto líder de pandilla acusado por varios asesinatos en Newark, concluyendo que la discapacidad intelectual del hombre le hizo no apto para la pena capital. Más tarde le condenó a 45 años de cárcel.

Más recientemente, Salas presidió una demanda aún en curso planteada por inversionistas de Deutsche Bank, que acusaban a la firma de hacer declaraciones falsas y engañosas sobre sus políticas contra el lavado de dinero y de no monitorear a sus clientes de "alto riesgo", incluido El delincuente sexual condenado Jeffrey Epste