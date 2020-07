Margarita Cedeño califica a Leonel Fernández de machista y arrogante

Margarita Cedeño

El Pregonero, Santo Domingo.- La vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández calificó al expresidente Leonel Fernández fue “machista y arrogante” al declarar que no le respondía porque al ser candidata vicepresidencial no estaba a su nivel.

“Fue muy machista de su parte, no creo que fue apropiado, creo que las mujeres no sentimos, no sé, creo que fue un poquito arrogante”, manifestó Cedeño.

“No a mí, pero no ha caído como bien no, las mujeres se han sentido que fue una demostración de machismo. Yo lo que digo es que el machismo es como el embarazo, no se puede esconder”, expresó entrevistada en el programa Hoy Mismo.

“Tal vez ustedes”, respondió a la pregunta de que si estaba conociendo un Leonel Fernández que no conocía.

La candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también indicó que le fueron entregados a los observadores de la OEA los detalles de un plan para culpar a ese partido de compra de cédulas.

Dijo que se incluyó en ese reporte los nombres de periodistas “con muchos años en el ejercicio de la comunicación y la televisión”.

“La verdad que me sorprendió mucho ver esos nombres ahí, y creo que hay un elemento de desesperación muy fuerte y de compromiso”, agregó.

Precisó que hay una coalición que piensa que necesaria y obligatoriamente tiene que darse un cambio, sacando al PLD del poder “a la buena o a la mala, y así no se hace periodismo, así no se comunica a la población, hace falta más integridad, responsabilidad”.

Señaló que se trata de una trama para denunciar ante los observadores internacionales y subir a las redes sociales los videos y denuncias de compras de cédulas.

