Lo que era un secreto a voces al fin saldrá a la luz. Muy pronto Romeo Santos y Alex Bueno en el tema , Nuestro amor.

Fue el propio “Rey de la bachata” que dio la noticia en su cuenta de Instagram, al compartir un video desde un estudio de grabación escuchando un poco del sencillo. Además, definió al cantante nativo de San José de las Matas (Sajoma) como uno de los “artistas más completos de RD”.

“Para mí es un honor haber colaborado con uno de los cantantes mas completos de la República Dominicana. El cumpleaños será mío, pero yo les brindaré a ustedes este regalo. Coming soon! “Nuestro Amor” @alexbueno_rd featuring este servidor”, escribió el intérprete de “Centavito”.



Aunque no confirmó la fecha de lanzamiento de “Nuestro amor”, Romeo se refirió a que será su propio ‘‘regalo de cumpleaños y su natalicio será este martes 21 de julio.

Indica el Diario Libre que Anthony Santos, conocido por su nombre artístico Romeo Santos, nació el 21 de julio de 1981 y cumplirá 39 años.

Detalles del tema

Desde el 2017, el Alex Bueno, el destacado intérprete de temas como “Colegiala”, “Condenado a la distancia” y “Querida” había informado que grabó una canción escrita por Romeo Santos y que sería incluida en su nuevo álbum.

Tiempo después, en el 2018, el propio Alex Bueno, conocido como “El Mayimbito” expresó que Romeo Santos “es loco con él” y que le grabaría una producción de merengue.

“Él está loco conmigo, y ya me dijo que me va a producir una producción de merengue”, afirmó el cantante de “Que vuelva” al tiempo de asegurar que visitó por unas horas la casa del reconocido artista de bachata.

