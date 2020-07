Lanza campaña No coma pollo hasta que lo baje

Cientos de personas se han hechos eco de la campaña “No coma pollo hasta que lo baje”, a través de las diferentes redes sociales, en rechazo a los previos de comercialización de la citada carne de ave.

“Únete a la campaña no coma pollo hasta que lo bajen de precio , actualmente la libra de pollo se está vendiendo entre RD$70 y RD$80 en los sectores populares”, afirma el contenido colgado en las redes sociales. Cientos de personas se han hechos eco de la campaña “No coma pollo hasta que lo baje”, a través de las diferentes redes sociales, en rechazo a los previos de comercialización de la citada carne de ave.Según amas de casas, la libra de pollo se ha disparado de manera irracional desde la cuarentena, sin que las autoridades competentes realicen acciones para sancionara los comerciantes.Señalaron que el aumento del pollo fue realizando de manera escalonada y que de RD$40 pasó a venderse a RD$55, luego a RD$70, pero que, desde ayer lunes se vende a RD$80 la libra.“Únete a la campaña no coma pollo hasta que lo bajen de precio , actualmente la libra de pollo se está vendiendo entre RD$70 y RD$80 en los sectores populares”, afirma el contenido colgado en las redes sociales. Fuente: [ + ]

