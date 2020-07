La disputa por la senaduría de Elías Piña entre el PLD y el PRM pasa al ámbito legal

SANTO DOMINGO, RD.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) intenta despojarlo de la senaduría que ganó Iván Lorenzo en la provincia Elías Piña, desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas.

La denuncia fue hecha por el titular de la Secretaría de Asuntos Electorales del PLD y miembro de su Comité Político, Danilo Díaz.

Díaz, en compañía de Francisco Domínguez Brito, también del Comité Político, Iván Lorenzo, Senador electo por Elías Piña, José Dantés, Secretario de los Asuntos Jurídicos y Manuel Galván, abogado del PLD en los aspectos electorales, denunció que a través de maniobras notoriamente improcedentes, el PRM ha intentado presionar a las juntas electorales de Elías Piña para que se realice un reconteo de votos o revisión de boletas electorales en todos los municipios.

“Eso no está contemplado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, No. 15-19 y lo que a través de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral ha quedado claramente establecido, ya que se contaron y revisaron todos los votos válidos, nulos y observados de los 109 colegios electorales de la provincia”, explicó Díaz.

El también delegado suplente ante la JCE destacó que a pesar de lo anterior, el pasado domingo la Junta Electoral de Bánica decidió, ilegalmente, abrir las valijas para iniciar un reconteo de votos y revisión de boletas electorales, lo cual fue rechazado inmediatamente por el Partido de la Liberación Dominicana, sometiendo un recurso de apelación ante el TSE sobre la decisión unilateral adoptada por esa Junta Electoral a través de la Resolución 08-2020.

“Es importante destacar que el día previo, o sea el sábado, esa misma Junta Municipal emitió la Resolución No. 07-2020, mediante la cual decidió declinar a la Junta Central Electoral la solicitud de reconteo de votos del PRM, considerando que dicha Junta Electoral Municipal no está facultada a realizar el reconteo de boletas sin previa autorización de una instancia superior, mostrando un desconocimiento total de la Ley Electoral y la jurisprudencia del TSE”, significó Danilo Díaz.

Manifestó que ante dicha petición, la JCE le aclaró a la Junta Electoral Municipal de Bánica que la solicitud de reconteo de votos que hizo el PRM debe ser deliberada por esa Junta Electoral, y la decisión que se tome, en todo caso, ser conocida por los órganos jurisdiccionales correspondientes.

“En vista de lo anterior, la Junta Electoral de Bánica está obligada a abstenerse de abrir las valijas y realizar cualquier reconteo de votos o boletas electorales, hasta tanto el TSE conozca el recurso de apelación depositado por el PLD, por lo que por este medio la emplazamos a que no realice ninguna acción, pues nos reservamos el derecho de acudir ante todas las instancias correspondientes para acusar a todo aquel que cometa alguna infracción electoral”, señaló.

Advirtió que El PLD, a través de sus secretarías de asuntos electorales y jurídica, se mantendrá vigilante ante los despropósitos que intenta llevar a cabo el PRM en Elías Píña, en convivencia con algunos actores de la Junta Electoral de Bánica y de Comendador, la cual también está siendo presionada para que proceda a un reconteo ilegal de votos o boletas que no cambiaran la voluntad popular expresada en las urnas el pasado domingo 5 de julio, que decidió elegir a Iván Lorenzo como su senador.

Iván Lorenzo reiteró que el procedimiento ordenado por la Ley para el escrutinio se cumplió cabalmente e incluso se hizo una revisión y conteo de los votos observados y nulos.

Denunció que el pasado domingo fue agredido verbalmente por dos de los miembros de la Junta Municipal Electoral de Bánica, quienes tienen la custodia de los votos físicos depositados en las urnas el domingo 5 de julio y que han sido recusados.

Advirtió que todas las valijas que contienen los votos que pretenden revisar están desprotegidas porque se le eliminó el precinto de seguridad, lo que hace totalmente vulnerable la supuesta revisión que está reclamando el PRM.

Expuso también que en Comendador se reunió en la mañana de este lunes la Junta Municipal Electoral para conocer del caso, pese a que ya emitió un veredicto final.

“Con todas estas maniobras que hemos denunciado, mediante la representación legal del Partido de la Liberación Dominicana, queda demostrado que desde el PRM se maniobra para vulnerar la voluntad popular expresada en las urnas en la provincia Elías Piña” dijo Lorenzo.



Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: NACIONALES