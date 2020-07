Joven encontrada ahorcada en Ocoa ; Al parecer no nací para ser feliz

La nativa del municipio de Sabana

SAN JOSE DE OCOA- “Pero no puedo más me duele ver que nadie ve lo que hago soy la peor del mundo al parecer no nací para ser feliz”, con esas palabras en una carta manuscrita en una hoja de mascota se despidió Anyi Feliz, de 29 años de edad, la joven que se quitó la vida ahorcándose de una puerta la noche de este viernes en el sector Alma Rosa, Santo Domingo Este.

Feliz al parecer se sentía deprimida por la situación que atravesaba con su pareja sentimental y su forma de vivir, según consta en la carta remitida a www.Ocoaenred.com.

La nativa del municipio de Sabana Larga fue sepultada la mañana de este sábado en el cementerio de la referida localidad.



Carta escrita por Anyi Feliz

Perdónenme

Primero por no ser la madre ideal para mi hija

Por no ser la hermana ejemplo

Por no ser la hija que está ahí para todos

Por no ser la esposa ideal por mis errores del pasado pago ahora.

Necesito que sepa Miguel Ángel que no Sali con nadie, pero si estuve donde dije, y si hice lo que te dije, lave fui al salón, fui al cajero por un dinero de Ofelia.

Fui a ese lugar porque necesitaba pagar la casa y pedí un préstamo a alguien, debo 4 meses de casa.

Por que no lo saben por que todos me negarían.

Trate de estar para ti 100% no lo viste nunca Perdóname.

Cuídenme Lia y a la Ori:

Pero no puedo más me duele ver que nadie ve lo que hago soy la peor del mundo al parecer no nací para ser feliz.

Oh Junior no fue un problema, aunque me lo recuerda todos los días el papá de la niña menos.

Por ustedes trato de ser única Adiós