Jhonny Arrendel “encuera” al merenguero Sergio Vargas en términos políticos

El analista y editorialista de radio, Jhonny Arrendel, "encueró" en términos políticos al merenguero Sergio Vargas, quien recientemente se declaró simpatizante de la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo.

El exponente del merengue que había criticado la forma de hacer política del candidato presidencial del partido oficialista, destacando que el que publicaba lo que daba estaba humillando al que recibía esa ayuda o colaboración , de manera inesperada hizo público su respaldo precisamente a Gonzalo Castillo.

El profesional de la comunicación en su cuenta de Twitter expresó lo siguiente sobre el merenguero nativo de Villa Altagracia:

"SergioVargas decia ser de izquierda. Balaguerista en1990. pasó al PLD y dijo ser "boschista. Se dejó greña reclamando a Hipolito favorecer a Villa Altagracia. Ganó diputacion no se peló. Leonel lo nombra en cancilleria. Dijo se iba del PLD y criticó el "dao".Ahora es Gonzalista".

En otros de sus mensajes opinó que Gonzalo es un anti candidato., que no representa los valores del PLD.

"El "Anticandidato" Gonzalo Castillo no representa los valores fundamentales y fundacionales del #PLD. Gonzalo no es realmente un candidato. Gonzalo es el #anticandidato. Aglutina todo lo que un boschista y peledeísta no quiere que sea un potencial presidente de la República