Jackie Guerrido ya no actuará en la película de Raymond y Miguel

Por Richard Hernandez-masvip

Picoteando el Espectáculo

Anoche, dimos a conocer que la presentadora de televisión puertorriqueña Jackie Guerrido ya no estará en el film biográfico de los “Reyes del Humor” Raymond Pozo y Miguel Céspedes, en su lugar estará la también boricua, pero de la cadena Telemundo, la actriz y conductora de televisión Alexandra Fuentes, quien caracterizará a “Mary” la esposa de Miguel Céspedes.



Tras dar la información, que estuvo servida en la cuenta de instagram de la película “La vida de los reyes”, MásVip contactó a Zumaya Cordero, directora general de Operaciones de Caribbean Cinemas, y parte de la producción de largometraje quien confirmó la información.



En ese sentido, Cordero aclaró que las razones por las que Jackie no estará en la biopic, dirigida por Frank Perozo, es porque la cadena Univision le “revocó” el permiso para salir de los Estados Unidos, esto como consecuencia de la tensa situación que se ha estado viviendo en la ciudad de Miami con la pandemia del Coronavirus donde se ha convertido en el “epicentro” del Covid19.



La cadena muy cortés se comunicó mediante un email con Zumaya donde le explicaron la situación, e incluso le solicitaron a la producción si existía la posibilidad de extender el rodaje del film, que durará unas cuatro semanas, para que Jackie estuviera en este cuando la situación se controlara. “Se manejó todo muy profesional”, anota Cordero.



Además, se recuerda que algunos talentos de Univision, como Alan Tacher, su esposa y Clarissa Molina dieron positivo al Covid19. Jackie Guerrido y Zumaya han acordado trabajar juntas en el futuro no muy lejano.



Tras poner en jaque a la producción, que casi iniciaba la grabación del film, había que buscar una actriz muy competente, que se ajustara a la estrategia internacional y que tuviera “rasgos” físicos con Jackie Guerrido, es en ese momento que tras una búsqueda dan con Alexandra Fuentes en la Isla del Encanto, quien se integra al rodaje desde jueves (30 de julio) donde estará por unos 11 días.



Fuentes es una actriz con experiencia, con un gran repunte en Puerto Rico, muy bien valorada, y es productora de teatro y conductora de televisión.



En 2017, Alexandra, incursionó al teatro con su stand up comedy «La casi casi primera dama», reconocido como uno de los más exitosos de todos los tiempos de ese país al vender más de 50,000 boletos sobre 50 funciones. Está casada con el Dr. David Bernier, excandidato a la gobernación de Puerto Rico, y es madre de Adrián y Miranda



Se recuerda, que a finales del mes de junio a través de una rueda de prensa por Zoom se dio a conocer que la presentadora de televisión Jackie Guerrido sería parte del elenco de la película de los “Reyes del humor”, Raymond Pozo y Miguel Céspedes.



Jackie, tendría uno de los roles coestelares al ser la esposa de Miguel Céspedes (Mary). Pero todo cambió, las razones, aun no se han explicado.



El largometraje de Caribbean Films recorrerá las vidas en cuatro épocas diferentes, que iniciará en la niñez hasta la actualidad, abordando su carrera profesional de más de 25 años y también parte de su vida familiar.